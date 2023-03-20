Не допустить краха: швейцарский банк UBS купил Credit Suisse более чем за $3 млрд

Швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,24 млрд долларов), чтобы избежать дальнейших потрясений глобального банковского сектора.

Об этом говорится в заявлении UBS .

Отмечается, что UBS заплатит 3 миллиарда швейцарских франков (3,23 миллиарда долларов) за 167-летний банк Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до 5,4 миллиарда долларов по соглашению, подкрепленному гарантией швейцарского правительства.

Также сообщается, что соглашение должно завершиться к концу 2023 года.

"Это исторический день в Швейцарии, и, честно говоря, мы надеялись, что он не наступит. Я хотел бы прояснить, что хотя мы не инициировали обсуждение, мы считаем, что это соглашение является финансово привлекательным для акционеров UBS", — сказал глава UBS Колм Келлехер.

Как пишет Reuters, швейцарские регулирующие органы были вынуждены вмешаться и организовать соглашение, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к Credit Suisse, который был вторым по размеру банком страны.

Министр финансов Швейцарии заявил, что банкротство всемирно значимого банка могло создать невосполнимые последствия для финансовых рынков.

Кроме того, Центральный банк Швейцарии предоставит значительную ликвидность объединенному банку в размере 9 млрд франков.

"С поглощением Credit Suisse компанией UBS было найдено решение для обеспечения финансовой устойчивости и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", – говорится в заявлении Центрального банка Швейцарии.

Вскоре после объявления вечером в воскресенье Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и другие крупные центральные банки выступили с заявлениями, чтобы успокоить рынки, пораженные банковским кризисом, который начался с краха двух региональных банков США в начале этого месяца.

Чиновники хотят спасти 167-летний банк, один из крупнейших в мире управляющих капиталом, после того как в последнее время произошла серия банкротств американских банков.

Правительство Швейцарии, центральный банк и регулятор FINMA пришли к выводу, что поглощение UBS было лучше, чем допустить крах Credit Suisse, что могло спровоцировать более широкую панику в банковском секторе.

Напомним, что несколько дней назад банковские регуляторы США закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. По состоянию на конец прошлого года у него были активы около 209 млрд долларов. Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.

После закрытия SVB такое же решение приняли и в отношении банка Signature Bank . Он является одним из основных банков криптовалютной промышленности.

А британский банк HSBC приобрел местную "дочку " Silicon Valley Bank за символический один фунт, спасший ключевого кредитора технологических стартапов в Великобритании.