Не допустити краху: швейцарський банк UBS купив Credit Suisse за понад $3 млрд

Швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився у складному становищі, за 3 млрд швейцарських франків (3,24 млрд доларів), щоб уникнути подальших потрясінь глобального банківського сектора.

Про це йдеться в заяві UBS.

Зазначається, що UBS заплатить 3 мільярди швейцарських франків (3,23 мільярда доларів) за 167-річний банк Credit Suisse і візьме на себе збитки в розмірі до 5,4 мільярда доларів за угодою, підкріпленою гарантією швейцарського уряду.

Також повідомляється, що угода має завершитися до кінця 2023 року.

"Це історичний день у Швейцарії, і, чесно кажучи, ми сподівалися, що він не настане. Я хотів би прояснити, що хоча ми не ініціювали обговорення, ми вважаємо, що ця угода є фінансово привабливою для акціонерів UBS", — сказав голова UBS Колм Келлехер.

Як пише Reuters, швейцарські регулюючі органи були змушені втрутитися та організувати угоду, щоб запобігти поширенню кризи довіри до Credit Suisse, яка була другим за розміром банком країни.

Міністр фінансів Швейцарії заявив, що банкрутство всесвітньо значущого банку могло створити непоправні наслідки для фінансових ринків.

Крім того, Центральний банк Швейцарії надасть значної ліквідності об'єднаному банку у розмірі 9 млрд франків.

"З поглинанням Credit Suisse компанією UBS було знайдено рішення для забезпечення фінансової стабільності та захисту швейцарської економіки у цій винятковій ситуації", – йдеться у заяві Центрального банку Швейцарії.

Незабаром після оголошення ввечері в неділю Федеральна резервна система США , Європейський центральний банк та інші великі центральні банки виступили із заявами, щоб заспокоїти ринки, які були вражені банківською кризою, яка почалася з краху двох регіональних банків США на початку цього місяця.

Чиновники хочуть врятувати 167-річний банк, один із найбільших у світі керуючих капіталом, після того, як останнім часом відбулася серія банкрутств американських банків.

Уряд Швейцарії, центральний банк і регулятор FINMA дійшли висновку, що поглинання UBS було краще, ніж допустити крах Credit Suisse, що могло спровокувати ширшу паніку в банківському секторі.

Нагадаємо, що кілька днів тому банківські регулятори США закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Станом на кінець минулого року він мав активи на близько 209 млрд доларів. Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році – характерної події, яка спровокувала фінансову кризу.

Після закриття SVB таке ж рішення прийняли й щодо банку Signature Bank. Він є одним із головних банків криптовалютної індустрії.

А британський банк HSBC придбав місцеву "дочку" Silicon Valley Bank за символічний один фунт, врятувавши ключового кредитора технологічних стартапів у Великій Британії.