Рейтингове агентство Moody’s знизило прогноз для банківської системи США зі стабільного на негативний. Про це повідомляє CNBC.

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"Ми змінили наш прогноз щодо банківської системи США, щоб відобразити швидке погіршення операційного середовища після відтоку депозитів у Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank і Signature Bank (SNY), а також крахів SVB і SNY", – пояснили в Moody’s.

Це відбулося після того, як агентство попередило, що або понижує рейтинг, або ставить на перегляд для пониження сім окремих установ.

Як зауважує CNBC, такі кроки важливі, оскільки вони можуть вплинути на кредитні рейтинги і, відповідно, на вартість позик для сектора.

Moody’s відзначило надзвичайні дії, вжиті для підтримки постраждалих банків.

Федеральна резервна система США створила механізм, щоб гарантувати, що установи, які зіткнулися з проблемами ліквідності, матимуть доступ до готівки. Міністерство фінансів підтримало програму коштами обсягом 25 млрд доларів і пообіцяло, що вкладники з понад 250 000 доларів в SVB і Signature Bank матимуть повний доступ до своїх коштів.

Але в агентстві зауважують, що занепокоєння залишається.

"Банки зі значними нереалізованими втратами цінних паперів і з нероздрібними та незастрахованими вкладниками в США все ще можуть бути більш чутливими до конкуренції вкладників або остаточної втечі, що негативно вплине на фінансування, ліквідність, прибутки та капітал", – йдеться у звіті.

Також агентство очікує, що економіка США впаде в рецесію пізніше цього року, що ще більше тиснутиме на галузь.

Нагадаємо, що кілька днів тому банківські регулятори США закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Станом на кінець минулого року він мав активи на близько 209 млрд доларів. Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році – характерної події, яка спровокувала фінансову кризу.

Після закриття SVB таке ж рішення прийняли й щодо банку Signature Bank. Він є одним із головних банків криптовалютної індустрії.

Ці події спровокували низку фінансових процесів. Зокрема, акції провідних банків США та Європи почали падати. А світовий фінансовий сектор за два дні втратив 465 млрд доларів.