Рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз для банковской системы США со стабильного на отрицательный. Об этом сообщает CNBC.

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"Мы изменили наш прогноз по банковской системе США, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также крахов SVB и SNY", – пояснили в Moody's.

Это произошло после того, как агентство предупредило, что либо понижает рейтинг, либо ставит на просмотр для понижения семь отдельных учреждений.

Как отмечает CNBC, такие шаги важны, поскольку они могут повлиять на кредитные рейтинги и, соответственно, на стоимость займов для сектора.

Moody's отметило чрезвычайные действия, предпринятые для поддержки пострадавших банков.

Федеральная резервная система США создала механизм, чтобы гарантировать, что учреждения, столкнувшиеся с проблемами ликвидности, будут иметь доступ к наличным. Министерство финансов поддержало программу средствами объемом 25 млрд долларов и пообещало, что вкладчики с более чем 250 000 долларов в SVB и Signature Bank получат полный доступ к своим средствам.

Но в агентстве отмечают, что беспокойство остается.

"Банки со значительными нереализованными потерями ценных бумаг и с нерозничными и незастрахованными вкладчиками в США все еще могут быть более чувствительны к конкуренции вкладчиков или окончательному бегству, что негативно повлияет на финансирование, ликвидность, доходы и капитал", – говорится в отчете.

Также агентство ожидает, что экономика США упадет в рецессию позже в этом году, что еще больше будет давить на отрасль.

Напомним, что несколько дней назад банковские регуляторы США закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. По состоянию на конец прошлого года у него были активы около 209 млрд долларов. Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.

После закрытия SVB такое же решение приняли и в отношении банка Signature Bank. Он является одним из основных банков криптовалютной промышленности.

Эти события спровоцировали ряд финансовых процессов. В частности, акции ведущих банков США и Европы начали падать. А мировой финансовый сектор за два дня потерял 465 млрд долларов.