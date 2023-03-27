First Citizens купує збанкрутілий банк Silicon Valley Bank

Американський First Citizens Bank уклав угоду про купівлю та передачу всіх депозитів та кредитів Silicon Valley Bank (SVB).

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою Федеральної корпорації страхування вкладів (FDIC), банк у штаті Північна Кароліна уклав угоду про купівлю-прийняття всіх депозитів і позик SVB.

Угода передбачає купівлю активів SVB на суму близько 72 мільярдів доларів США зі знижкою у 16,5 доларів мільярдів США.

Близько 90 мільярдів доларів у цінних паперах та інших активах залишаться в конкурсній управлінні для розпорядження FDIC, тоді як федеральна установа також отримала права підвищення вартості акцій First Citizens на суму до 500 мільйонів доларів.

Орієнтовна вартість збитків Фонду страхування вкладів становить близько 20 мільярдів доларів, хоча точний розмір буде визначено після припинення конкурсного управління.

"Це була чудова операція у партнерстві з FDIC, яка повинна вселити довіру до банківської системи", — сказав у заяві Френк Холдінг-молодший, головний виконавчий директор First Citizens.

Кредитор заявив, що візьме на себе депозити в розмірі 56 мільярдів доларів, а старі відділення почнуть працювати у складі First Citizens. Негайних змін в облікових записах клієнтів не буде.

Як пише видання, влада США вжила надзвичайних заходів, щоб зміцнити довіру до фінансової системи після банкрутства Silicon Valley Bank, запровадивши новий механізм захисту для банків, який, за словами представників Федерального резерву, був достатньо великим, щоб захистити депозити по всій країні.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, First Citizens подала заявку на придбання SVB одразу після його краху.

Його зацікавленість у придбанні збентежила деяких спостерігачів, які поставили під сумнів, чи є у First Citizens достатньо коштів, щоб взятися за банкротство банку за підтримки FDIC. Згідно з даними Федеральної резервної системи, на кінець 2022 року First Citizens був 30-м за величиною комерційним банком США за розміром активів.

Але у банку є досвід купівлі розбитих конкурентів. З 2009 року він придбав понад 20 банків.

Нагадаємо, що банківські регулятори США закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Станом на кінець минулого року він мав активи на близько 209 млрд доларів. Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році – характерної події, яка спровокувала фінансову кризу.

Після закриття SVB таке ж рішення прийняли й щодо банку Signature Bank. Він є одним із головних банків криптовалютної індустрії.