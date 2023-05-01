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First Republic Bank срочно ищет покупателя
Американские регуляторы для спасения First Republic Bank пытаются срочно заключить соглашение о продаже банка. Об этом сообщило международное агентство Reuters.
По информации Reuters, заявки на участие в торгах подали около шести банков, среди которых JPMorgan, Citizens и PNC. Они претендуют на полную или частичную покупку.
Претендентов на приобретение банка попросили сделать предложения до пятницы, а по выходным они изучали бухгалтерские книги First Republic.
JPMorgan больше не работает советником банка, потому может участвовать в торгах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Участники торгов оценивают разные варианты, чтобы понять, на что они хотели бы подать заявку.
Кредиторы примут участие в торгах на все депозиты First Republic Bank, часть его активов и некоторые его обязательства.
Собеседники издания Financial Times заявили, что правительство США хочет завершить процесс продаж First Republic до того, как банк начнет работать в понедельник утром.
К концу прошедшей рабочей недели рыночная стоимость First Republic уменьшилась до минимума $557 млн по сравнению с максимальными показателями $40 млрд в ноябре 2021 года. Его акции упали почти на 50% после того, как стало известно о массовом снятии депозитов клиентами банка.
Напомним, американский First Citizens Bank заключил соглашение о покупке и передаче всех депозитов и кредитов Silicon Valley Bank.
Американские закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.
После закрытия SVB такое же решение приняли и в отношении банка Signature Bank. Он является одним из основных банков криптовалютной промышленности.