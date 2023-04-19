Банковский кризис в США: каких последствий ждать Украине

Серьезную тревогу в финансовом сообществе вызывает отток депозитов из трех крупнейших банков США – Charles Schwab, State Street и M&T. Проблемы в Америке наиболее часто воспринимаются как прямая угроза мировой финансовой стабильности. И во многом люди правы.

Общая сумма оттока депозитов за первый квартал 2023 превысила $60 миллиардов, что свидетельствует, что клиенты продолжают искать высокодоходные варианты для своих инвестиций. Или просто не доверяют банковскому сектору. Побег депозитов был вызван крахом в прошлом месяце Silicon Valley Bank и двух других американских кредиторов. Наличные шли с банковских счетов такими темпами, каких не было со времен финансового кризиса 2008 года. Также можно связать этот общеотраслевой сдвиг с давлением, оказываемым агрессивной кампанией Федеральной резервной системы по снижению инфляции.

Но сразу интересно, что для помощи банкам ФРС снова запустили печатный станок и за последние несколько недель уже напечатала около $370 миллиардов. А фактически эти меры могут негативно отразиться на уровне инфляции.

В результате американские вкладчики извлекают наличные с низкодоходных банковских счетов и вкладывают их в альтернативные продукты, такие как фонды денежного рынка или казначейские векселя, приносящие более высокую доходность, что позволяет им воспользоваться резким повышением процентных ставок, осуществленным Федеральной резервной системой.

Согласно правительственным данным, средняя норма сбережений на банковских счетах в США составляет всего 0,37% по сравнению с контрольной ставкой ФРС от 4,75% до 5%. Паника людей ясна, но действия органов, регулирующих финансовый сектор, в будущем пока не очевидны. В этой ситуации очевидно лишь то, что мир меняется и управлять им становится сложнее. Нас ждут изменения из-за кризисов, дефолтов и, вероятно, смены правящих элит.

В начале пандемии, когда процентные ставки были исторически низкими, банки были завалены депозитами. Когда ФРС начала повышать эти ставки, чтобы охладить экономику, имевшие депозиты клиенты начали искать места с более высокой доходностью. Первое годовое понижение депозитов для всех банков произошло во втором квартале 2022 года.

Часть этих денег течет в фонды рынка. Согласно исследовательскому отчету Bank of America, с начала января инвесторы вложили в эти фонды 508 миллиардов долларов, что является самым высоким квартальным притоком с момента пика в начале пандемии.

Также отметим, что недавнее объявление Apple и Goldman Sachs о запуске депозитного счета с процентной ставкой, в 10 раз превышающей средний показатель по стране, может стать новой угрозой традиционным банковским вкладам. Клиенты, которые ищут более выгодные варианты для своих денег, могут оказаться склонными к переносу своих депозитов на новый депозитный счет, предлагающий значительно более высокую процентную ставку.

Такие изменения могут привести к серьезным последствиям для традиционных банков, вынужденных бороться за своих клиентов, предлагая им более выгодные условия для вкладов. Это также может привести к ускоренному развитию цифровых и финансовых технологий, поскольку банки будут искать новые способы привлечения и удержания своих клиентов.

Согласно новым данным Федеральной резервной системы, вкладчики вывели еще $126 миллиардов из банков США за неделю, закончившуюся 22 марта. В этот раз отток пришелся на крупнейшие институты страны. По данным ФРС, 25 крупнейших банков потеряли $90 миллиардов с учетом сезонных колебаний.

Общие депозиты в отрасли уже в марте снизились до $17,3 трлн. Это самый низкий уровень с июля 2021, но тенденция падения уровня депозитов уже существовала. Депозиты сокращались во всех банках до краха Силиконовой равнины, падая каждый из первых двух месяцев года.

Так, в общем-то для рынка Америки ситуация нетипичная, но это не сказывается на общей репутации доллара США в мире. Этот вопрос важно затронуть, поскольку многие сейчас будут писать, что из-за краха банков доля доллара США в мировых ЗВР начала снижаться. Это не так.

Гегемония американской валюты не устраивала крупнейшие экономики с первых дней правления Трампа и, в сущности, тогда был запущен основной рычаг снижения интереса к доллару США и началось снижение его доли в мировых ЗВР с привычных за десятилетие 62-65%. По итогам 2022 г. доля доллара в мировых резервах уже опустилась до 58,3%, что стало самым низким уровнем с 1995 года. И причина здесь исключительно политическая из-за вмешательства Америки во внутреннюю и внешнюю политику других стран на протяжении 2022 года. Сокращение доли доллара постепенно продолжится, но не критично, поскольку замены этой валюты до сих пор нет. Хотя Китай активно пытается быть максимально услужливым в вопросах экономического сотрудничества с привлечением их валюты.

Украине от банковского кризиса у США прямой угрозы нет. Америка продолжает регулировать действия нашей власти, несмотря на происходящее с их экономикой. И пока на нас будет хватать ресурсов, как временных, так и финансовых, переживать за банковский сектор или экономику не стоит. Для нас очевидно, что основной риск страны заключается только во внешней политике и неспособности выйти из ситуации. Агрессивное настроение относительно соседних стран, заданное в последние годы, привело к нападению на нас и войну. Именно это представляет угрозу для граждан, а не финансовых проблем Америки.