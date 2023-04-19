Банківська криза у США: яких наслідків чекати Україні

Серйозну тривогу у фінансовій спільноті викликає відтік депозитів із трьох найбільших банків США - Charles Schwab, State Street та M&T. Проблеми в Америці найчастіше сприймаються як пряма загроза світовій фінансовій стабільності. І багато в чому люди мають рацію.

Загальна сума відтоку депозитів за перший квартал 2023 року перевищила $60 мільярдів, що свідчить, що клієнти продовжують шукати високоприбуткові варіанти для своїх інвестицій. Або просто не довіряють банківському сектору. Втеча депозитів була спричинена крахом минулого місяця Silicon Valley Bank та двох інших американських кредиторів. Готівка йшла з банківських рахунків такими темпами, яких не було з часів фінансової кризи 2008 року. Також можна пов'язати це загальногалузеве зрушення з тиском, що чиниться агресивною кампанією Федеральної резервної системи зі зниження інфляції.

Але відразу цікаво, що для допомоги банкам ФРС знову запустили друкарський верстат і за останні кілька тижнів вже надрукувала близько $370 млрд. А фактично ці заходи можуть негативно позначитися на рівні інфляції.

В результаті американські вкладники витягують готівку з низькоприбуткових банківських рахунків і вкладають їх в альтернативні продукти, такі як фонди грошового ринку або казначейські векселі, які приносять більш високу прибутковість, що дозволяє їм скористатися різким підвищенням процентних ставок, здійсненим Федеральною резервною системою.

Згідно з урядовими даними, середня норма заощаджень на банківських рахунках у США становить лише 0,37% порівняно з контрольною ставкою ФРС від 4,75% до 5%. Паніка людей зрозуміла, але дії органів, що регулюють фінансовий сектор, у майбутньому поки не очевидні. У цій ситуації очевидно лише те, що фінансовий світ змінюється та керувати ним стає складніше. На нас чекають зміни через кризи, дефолти й, ймовірно, зміну правлячих еліт.

На початку пандемії, коли відсоткові ставки були історично низькими, банки були завалені депозитами. Коли ФРС почала підвищувати ці ставки, щоб охолодити економіку, клієнти, які мали депозити, почали шукати місця з вищою прибутковістю. Перше річне зниження депозитів для всіх банків відбулося у другому кварталі 2022 року.

Частина цих грошей тече у фонди ринку. Згідно з дослідницьким звітом Bank of America, з початку січня інвестори вклали в ці фонди 508 мільярдів доларів, що є найвищим квартальним припливом з моменту піку на початку пандемії.

Також зазначимо, що нещодавнє оголошення Apple і Goldman Sachs про запуск депозитного рахунку з процентною ставкою, яка в 10 разів перевищує середній показник по країні, може стати новою загрозою для традиційних банківських вкладів. Клієнти, які шукають вигідніші варіанти для своїх грошей, можуть виявитися схильними до перенесення своїх депозитів на новий депозитний рахунок, який пропонує значно вищу відсоткову ставку.

Такі зміни можуть призвести до серйозних наслідків для традиційних банків, які будуть змушені боротися за своїх клієнтів, пропонуючи їм вигідніші умови для вкладів. Це також може призвести до прискореного розвитку цифрових та фінансових технологій, оскільки банки шукатимуть нові способи залучення та утримання своїх клієнтів.

Згідно з новими даними Федеральної резервної системи, вкладники вивели ще $126 мільярдів із банків США за тиждень, що закінчився 22 березня. На цей раз відтік припав на найбільші інститути країни. За даними ФРС, 25 найбільших банків втратили $90 мільярдів з урахуванням сезонних коливань.

Загальні депозити у галузі вже у березні впали до $17,3 трлн. Це найнижчий рівень із липня 2021 року, але тенденція падіння рівня депозитів уже існувала. Депозити скорочувалися в усіх банках до краху Силіконової долини, падаючи кожен із перших двох місяців року.

Так, загалом для ринку Америки ситуація нетипова, але це не позначається на спільній репутації долара США у світі. Це питання важливо торкнутися, оскільки багато хто зараз писатиме, що через крах банків частка долара США у світових ЗВР почала знижуватися. Це не так.

Гегемонія американської валюти не влаштовувала найбільші економіки з перших днів правління Трампа і, по суті, тоді було запущено основний важіль зниження інтересу до долара США і почалося зниження його частки у світових ЗВР зі звичних за десятиліття 62-65%. За підсумками 2022 частка долара у світових резервах вже опустилася до 58,3%, що стало найнижчим рівнем з 1995 року. І причина тут виключно політична через втручання Америки у внутрішню та зовнішню політику інших країн упродовж 2022 року. Скорочення частки долара поступово продовжиться, але не критично, оскільки заміни цієї валюти досі немає. Хоча Китай активно намагається побут максимально послужливим у питаннях економічного співробітництва із залученням їхньої валюти.

Україні від банківської кризи у США прямої загрози немає. Америка продовжує регулювати дії нашої влади, попри те, що відбувається з їхньою економікою. І поки що на нас вистачатиме ресурсів, як тимчасових, так і фінансових, переживати за банківський сектор, чи економіку не варто. Для нас очевидно, що основний ризик країни полягає лише у зовнішній політиці та нездатності вийти із ситуації. Агресивний настрій стосовно сусідніх країн, який був заданий останніми роками, призвів до нападу на нас і війну. Саме це є загрозою для громадян, а не фінансових проблем Америки.