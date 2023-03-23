ФРС США підвищила ставку, незважаючи на напругу в банківській системі

Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,25 відсоткового пункту, назвавши банківську систему "здоровою та стійкою" на тлі банкрутства двох американських банків.

Про це повідомила пресслужба ФРС.

Комітет ФРС з визначення політики підвищив процентну ставку ще на чверть відсоткового пункту одностайним рішенням, піднявши базову процентну ставку до діапазону 4,75%-5,00%.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл оголошуючи рішення ФРС по ставці заявив, що напруга у банківській системі може спровокувати кредитну кризу зі "значними" наслідками для економіки.

Представники ФРС вважають, що може знадобитися "додаткове посилення політики", тому планують ще одне підвищення ставки на чверть відсоткового пункту до кінця року.

Водночас під час брифінгу Пауелл висловлював упевненість у стабільності фінансової системи США, зазначивши, що "потоки депозитів у банківській системі стабілізувалися протягом останнього тижня", і що SVB збанкрутився через "помилки менеджменту", а не через прогалини в системі банківського сектору.

Уточнюємо, що напередодні Європейський центральний банк підвищив ключову процентну ставку на 0,5 процентного пункту.

Нагадаємо, у березні банківські регулятори США закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Після цього таке ж рішення прийняли й щодо банку Signature Bank. Він є одним із головних банків криптовалютної індустрії.