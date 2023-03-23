ФРС США повысила ставку, несмотря на напряжение в банковской системе

Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, назвав банковскую систему "здоровой и стойкой" на фоне банкротства двух американских банков.

Об этом сообщила пресс-служба ФРС.

Комитет ФРС по определению политики повысил процентную ставку еще на четверть процентного пункта единогласным решением, подняв базовую процентную ставку до диапазона 4,75-5,00%.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявляя решение ФРС по ставке заявил, что напряжение в банковской системе может спровоцировать кредитный кризис со "значительными" последствиями для экономики.

Представители ФРС считают, что может потребоваться "дополнительное ужесточение политики", поэтому планируют еще одно повышение ставки на четверть процентного пункта до конца года.

В то же время, во время брифинга Пауэлл выражал уверенность в стабильности финансовой системы США, отметив, что "потоки депозитов в банковской системе стабилизировались в течение последней недели", и что SVB обанкротился из-за "ошибок менеджмента", а не из-за пробелов в системе банковского сектора.

Уточняем, что в накануне Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта.

Напомним, в марте банковские регуляторы США закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. После этого такое же решение приняли и в отношении банка Signature Bank. Он является одним из основных банков криптовалютной промышленности.

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