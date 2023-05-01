First Republic Bank терміново шукає покупця

Американські регулятори для порятунку First Republic Bank намагаються терміново вкласти угоду про продаж банку. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

За інформацією Reuters, заявки на участь у торгах подали близько шести банків, серед яких JPMorgan, Citizens та PNC. Вони претендують на повну або часткову покупку.

Претендентів на придбання банку попросили зробити пропозиції до п'ятниці, а у вихідні вони вивчали бухгалтерські книги First Republic.

JPMorgan більше не працює радником банку, тому може брати участь в торгах.

Учасники торгів оцінюють різні варіанти, щоб зрозуміти, на що вони хотіли б подати заявку.

Кредитори братимуть участь у торгах на всі депозити First Republic Bank, частину його активів і деякі його зобов'язання.

Співрозмовники видання Financial Times заявили, що уряд США хоче завершити процес продажу First Republic до того, як банк почне працювати в понеділок вранці.

До кінця минулого робочого тижня ринкова вартість First Republic зменшилася до мінімуму $557 млн порівняно з максимальними показниками $40 млрд у листопаді 2021 року. Його акції впали майже на 50% після того, як стало відомо про масове зняття депозитів клієнтами банку.

Нагадаємо, американський First Citizens Bank уклав угоду про купівлю та передачу всіх депозитів та кредитів Silicon Valley Bank.

Американські закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році – характерної події, яка спровокувала фінансову кризу.

Після закриття SVB таке ж рішення прийняли й щодо банку Signature Bank. Він є одним із головних банків криптовалютної індустрії.