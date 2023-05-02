Morgan Stanley планирует сократить 3 тыс. рабочих мест

Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит около 3 тысяч рабочих мест во втором квартале 2023 года, что составляет 4% финансового учреждения. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Таким образом, Morgan Stanley перейдет во второй раунд сокращений за последние полгода.

Медленное заключение сделок и сложная экономическая среда побуждают инвестиционный банк пересмотреть численность персонала – сообщил источник агентства.

"Последний шаг состоялся после еще одного квартала, когда комиссия инвестиционно-банковского подразделения упала, что привело к сокращению общего дохода почти на 2% до 14,5 миллиарда долларов", – объяснили решение в банковском холдинге.

В прошлом месяце главный финансовый директор Morgan Stanley Шэрон Ешая заявила, что из-за неопределенности рынка и высокой инфляции в приоритете - управления затратами.

Инвестиционные банки Уолл-стрит пострадали от спада сделок, поскольку инвесторы стали более осторожны в отношении нестабильных рынков и быстрого роста процентных ставок.

В декабре генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил, что банк сделает скромные сокращения рабочих мест по всему миру, не назвав точной цифры.

По состоянию на конец марта в банке было более 82 000 сотрудников и увольнение коснется почти 4% его персонала.

Напомним, JPMorgan выкупит First Republic Bank, США вводят временную администрацию в финансовом учреждении.

К концу прошедшей рабочей недели рыночная стоимость First Republic уменьшилась до минимума $557 млн по сравнению с максимальными показателями $40 млрд в ноябре 2021 года. Его акции упали почти на 50% после того, как стало известно о массовом снятии депозитов клиентами банка.

Ранее американский First Citizens Bank заключил соглашение о покупке и передаче всех депозитов и кредитов Silicon Valley Bank.