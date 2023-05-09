LinkedIn сокращает более 700 рабочих мест и прекращает работу китайского приложения

Социальная сеть для профессионального общения LinkedIn сократит 716 рабочих мест в связи с падением спроса. Об этом заявили в компании в понедельник – сообщило международное агентство Reuters.

Как отметили журналисты, в LinkedIn работает 20 000 сотрудников, компания ежеквартально увеличивала прибыль за последний год, но вместе с другими крупными технологическими компаниями увольняет работников на фоне ухудшения глобальных экономических перспектив.

LinkedIn получает прибыль за счет продажи рекламы, а также за подписку специалистам по подбору персонала и продаж, использующим сеть для поиска потенциальных клиентов и сотрудников.

В письме к сотрудникам генеральный директор LinkedIn Райан Рослански сказал, что сокращение ролей в отделах продаж, операций и поддержки направлено на оптимизацию операций компании и быстрому принятию решений.

Также в планах компании закрыть приложение InCareers для поиска работы в Китае.

LinkedIn сообщила, что постепенно, до 9 августа, ликвидирует приложение для трудоустройства в Китае, ссылаясь на сложную среду.

"Несмотря на наш начальный прогресс, InCareer столкнулась с жесткой конкуренцией и сложным макроэкономическим климатом, что в конечном итоге привело нас к решению прекратить предоставление услуги", - сообщила компания пользователям сайта.

По словам представителя компании, LinkedIn сохранит присутствие в Китае, чтобы помочь работающим там компаниям нанимать и обучать работников за пределами страны.

Напомним, в апреле Meta начала новый раунд массовых сокращений.

14 марта Цукерберг заявил, что Meta планирует уволить около 10 000 сотрудников и упразднить 5 000 должностей, но об этом сообщили еще не всем людям. В ноябре 2022 года компания уже уволила 11 тыс. человек, или 13% штата.

Компания Walt Disney начнет вторую волну увольнений, чтобы ликвидировать 7000 рабочих мест и сэкономить 5,5 миллиарда долларов на расходах.

Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит около 3 тысяч рабочих мест во втором квартале 2023 года, что составляет 4% финансового учреждения.