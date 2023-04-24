В Disney уволят несколько тысяч работников

Компания Walt Disney начнет вторую волну увольнений, чтобы ликвидировать 7000 рабочих мест и сэкономить 5,5 миллиарда долларов на расходах.

Согласно источникам, сокращения состоятся в бизнес-сегментах компании, включая Disney Entertainment, ESPN и Disney Parks, Experiences and Products, но не ожидается, что они повлияют на почасовых работников, работающих в парках и курортах, пишет Reuters.

Увольнения будут продолжаться в течение следующих нескольких дней, с понедельника по четверг.

"Команда высшего руководства усердно работала над определением нашей будущей организации, и нашим главным приоритетом было правильно это сделать, а не быстро", - написали сопредседатели Disney Entertainment Алан Бергман и Дана Уолден.

Индустрия развлечений сократилась с момента начала использования потокового видео, когда признанные медиакомпании потеряли миллиарды, создав конкурентов Netflix Inc.

Также в компании объявили о третьем раунде сокращений. Он ожидается к началу лета.

Напомним, недавно крупнейший банк Германии Deutsche Bank планирует сократить свой исполнительный совет с 10 до девяти членов и уволить сотрудников в некоторых отделениях, чтобы сэкономить средства.