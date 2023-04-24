У Disney звільнять кілька тисяч працівників

Компанія Walt Disney розпочне другу хвилю звільнень, щоб ліквідувати 7000 робочих місць і заощадити 5,5 мільярдів доларів на витратах.

Згідно з джерелами, скорочення відбудуться в бізнес-сегментах компанії, включаючи Disney Entertainment, ESPN і Disney Parks, Experiences and Products, але не очікується, що вони вплинуть на погодинних працівників, які працюють у парках і на курортах, пише Reuters.

Звільнення триватимуть протягом наступних кількох днів, з понеділка по четвер.

"Команди вищого керівництва старанно працювали над визначенням нашої майбутньої організації, і нашим головним пріоритетом було правильно це зробити, а не швидко", — написали співголови Disney Entertainment Алан Бергман і Дана Уолден.

Індустрія розваг скоротилася з моменту початку використання потокового відео, коли визнані медіакомпанії втратили мільярди, створивши конкурентів Netflix Inc.

Також в компанії оголосили про третій раунд скорочень. Він очікується до початку літа.

Нагадаємо, нещодавно найбільший банк Німеччини Deutsche Bank планує скоротити свою виконавчу раду з 10 до дев’яти членів і звільнити співробітників у деяких відділеннях, щоб заощадити кошти.

Фото: ua.depositphotos.com



