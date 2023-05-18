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BT Group уволит 55 тыс сотрудников, часть из них заменят ИИ
Британская телекоммуникационная компания BT Group сократит до 55 тыс. сотрудников в течение десятилетия с целью уменьшения затрат. Об этом сообщило BBC.
До пятой части этих сокращений придется на сферу обслуживания клиентов, поскольку персонал будет заменен технологиями, в том числе искусственным интеллектом.
Сокращение штата, достигающего 130 000, включает персонал и подрядчиков.
"Каждый раз, когда вы получаете новые технологии, вы можете получить большие изменения", - сказал исполнительный директор Филипп Янсен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что инструменты генеративного искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, которые могут писать эссе, сценарии, стихи и решать компьютерную кодировку человеческим способом, дают уверенность, что можем пойти дальше.
Исполнительный директор BT Group уверен, что искусственный интеллект сделает услуги более быстрыми, лучшими и бесперебойными.
Кроме того, новые, более эффективные технологии, включая искусственный интеллект, означают, что в будущем потребуется меньшее количество людей для обслуживания клиентов.
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