BT Group уволит 55 тыс сотрудников, часть из них заменят ИИ

Британская телекоммуникационная компания BT Group сократит до 55 тыс. сотрудников в течение десятилетия с целью уменьшения затрат. Об этом сообщило BBC.

До пятой части этих сокращений придется на сферу обслуживания клиентов, поскольку персонал будет заменен технологиями, в том числе искусственным интеллектом.

Сокращение штата, достигающего 130 000, включает персонал и подрядчиков.

"Каждый раз, когда вы получаете новые технологии, вы можете получить большие изменения", - сказал исполнительный директор Филипп Янсен.

Он добавил, что инструменты генеративного искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, которые могут писать эссе, сценарии, стихи и решать компьютерную кодировку человеческим способом, дают уверенность, что можем пойти дальше.

Исполнительный директор BT Group уверен, что искусственный интеллект сделает услуги более быстрыми, лучшими и бесперебойными.

Кроме того, новые, более эффективные технологии, включая искусственный интеллект, означают, что в будущем потребуется меньшее количество людей для обслуживания клиентов.

В Vodafone сократят 11 000 рабочих мест. Предстоящие изменения называют величайшим сокращением персонала за всю историю компании. В настоящее время в Vodafone работает около 100 тыс. сотрудников.

Также социальная сеть для профессионального общения LinkedIn сократит 716 рабочих мест в связи с падением спроса.