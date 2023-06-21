Найбільше німецьке видання замінить сотні співробітників штучним інтелектом

Одне з найпопулярніших німецьких видань Bild збирається замінити низку працівників штучним інтелектом у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що штучним інтелектом планують замінити редакторів, заступників редакторів, коректорів та фоторедакторів. Звільнення передбачені у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро.

Кількість передбачуваних звільнень невідома, але, як повідомляє The Guardian з посиланням на лист видавця Bild до співробітників, може йтися про сотні скорочень. При тому, що штат видання – понад тисяча людей.

"На жаль, нам доведеться розлучитися з колегами, які виконують завдання, з якими в цифровому світі може впоратися штучний інтелект та/або автоматизовані процеси", – йдеться у листі.

Раніше повідомлялося, що британська телекомунікаційна компанія BT Group скоротить до 55 тис співробітників впродовж десятиліття з метою зменшення витрат. Частину працівників замінять на ШІ.

Зауважимо, в ЄС вимагають маркувати весь контент, вироблений штучним інтелектом, щоб запобігти розповсюдженню дезінформації.