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Категорія
ІТ та Телеком
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Найбільше німецьке видання замінить сотні співробітників штучним інтелектом

Найбільше німецьке видання замінить сотні співробітників штучним інтелектом
Bild планує звільнити низку працівників редакції та замінити їх штучним інтелектом. Фото: www1.wdr.de

Одне з найпопулярніших німецьких видань Bild збирається замінити низку працівників штучним інтелектом у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що штучним інтелектом планують замінити редакторів, заступників редакторів, коректорів та фоторедакторів. Звільнення передбачені у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро. 

Кількість передбачуваних звільнень невідома, але, як повідомляє The Guardian з посиланням на лист видавця Bild до співробітників, може йтися про сотні скорочень. При тому, що штат видання – понад тисяча людей.

"На жаль, нам доведеться розлучитися з колегами, які виконують завдання, з якими в цифровому світі може впоратися штучний інтелект та/або автоматизовані процеси", – йдеться у листі.

Раніше повідомлялося, що британська телекомунікаційна компанія BT Group скоротить до 55 тис співробітників впродовж десятиліття з метою зменшення  витрат. Частину працівників замінять на ШІ.

Зауважимо, в ЄС вимагають маркувати весь контент, вироблений штучним інтелектом, щоб запобігти розповсюдженню дезінформації.

Автор:
Світлана Манько