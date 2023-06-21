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Крупнейшее немецкое издание заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом
Одно из самых популярных немецких изданий Bild собирается заменить ряд работников искусственным интеллектом в рамках программы по сокращению расходов на 100 млн евро.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что искусственным интеллектом планируется заменить редакторов, заместителей редакторов, корректоров и фоторедакторов. Увольнения предусмотрены в рамках программы сокращения расходов на 100 млн евро.
Количество предполагаемых увольнений неизвестно, но, как сообщает The Guardian со ссылкой на письмо издателя Bild к сотрудникам, речь может идти о сотнях сокращений. При том, что штат издания – более тысячи человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"К сожалению, нам придется расстаться с коллегами, выполняющими задачи, с которыми в цифровом мире может справиться искусственный интеллект и/или автоматизированные процессы", – говорится в письме.
Ранее сообщалось, что британская телекоммуникационная компания BT Group сократит до 55 тыс. сотрудников в течение десятилетия с целью уменьшения расходов. Часть работников заменят ИИ.
Заметим, в ЕС требуют маркировать весь контент, произведенный искусственным интеллектом, чтобы предотвратить распространение дезинформации.