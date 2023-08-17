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Німеччина надала черговий пакет допомоги Україні: до нього увійшли системи ППО IRIS-T
У четвер, 17 серпня, Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч боєприпасів.
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
Зазначається, що до нового пакету військової допомоги увійшли:
- 2 пускові установки ЗРК ближнього радіуса дії IRIS-T SLS;
- 4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше країна вже передала 12 460 таких снарядів);
- 10 наземних оглядових радарів GO12 (раніше Німеччина вже передала 18 таких радарів);
- 4 сідельних тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи (додатково до вже наданих 38 та 33 відповідно);
- 8 навантажувачів на 15 тонн (раніше вже надано 26).
Зауважимо, IRIS-T SLM є найсучаснішою системою ППО Німеччини. Її розробила німецька компанія Diehl Defense.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Система IRIS-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радіолокаційної машини та командної машини.
Ракети IRIS-T SLM можуть уражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.
Нагадаємо, уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.
Нещодавно стало відомо, що Німеччина передає Україні ще дві зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Також Україна отримає 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 6 тис. снарядів калібру 155 мм, 4 розвідувальні дрони Vector, 6 тягачів 8x8 HX81 та 5 напівпричепів, 100 кулеметів MG5 та 40 тис. аптечок.
Наразі Німеччина є другим після США постачальником військової допомоги Україні.