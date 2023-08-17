Німеччина надала черговий пакет допомоги Україні: до нього увійшли системи ППО IRIS-T

У четвер, 17 серпня, Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Зазначається, що до нового пакету військової допомоги увійшли:

2 пускові установки ЗРК ближнього радіуса дії IRIS-T SLS;

4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше країна вже передала 12 460 таких снарядів);

10 наземних оглядових радарів GO12 (раніше Німеччина вже передала 18 таких радарів);

4 сідельних тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи (додатково до вже наданих 38 та 33 відповідно);

8 навантажувачів на 15 тонн (раніше вже надано 26).

Зауважимо, IRIS-T SLM є найсучаснішою системою ППО Німеччини. Її розробила німецька компанія Diehl Defense.

Система IRIS-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радіолокаційної машини та командної машини.

Ракети IRIS-T SLM можуть уражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Нагадаємо, уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина передає Україні ще дві зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також Україна отримає 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 6 тис. снарядів калібру 155 мм, 4 розвідувальні дрони Vector, 6 тягачів 8x8 HX81 та 5 напівпричепів, 100 кулеметів MG5 та 40 тис. аптечок.

Наразі Німеччина є другим після США постачальником військової допомоги Україні.