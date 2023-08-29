США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів: що до нього увійшло

США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, покликаний надати їй підтримку на полі бою в рамках війни з Росією. Про це повідомили у Державному департаменті США.

Зокрема, будуть передані ракети AIM-9M для засобів протиповітряної оборони, боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські снаряди калібрів 105 та 155 мм, засоби розмінування, переносні ракетні комплекси FGM-148 Javelin та інші протитанкові комплекси й ракети.

У цей пакет увійшли і понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї, машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для подолання перешкод, а також запчастини, послуги з обслуговування, навчання та транспортування.

"Щодня Росія продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, внаслідок якої загинуло багато мирних жителів України та мільйони людей були змушені залишити свої будинки. Їхні атаки на українські порти та зернову інфраструктуру викликали волатильність цін на ринках продовольства та зерна, а також посилили голод та глобальну продовольчу безпеку в усьому світі", - наголошують у Держдепі.

У відомстві нагадують, що Росія, яка розпочала цю війну, може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши свої атаки, але поки цього не станеться, США та їхні союзники та партнери "будуть єдині з Україною стільки, скільки потрібно" .

Зазначимо, що попереднього разу США оголошували про виділення нового пакету військової допомоги Україні 14 серпня, проте його обсяг був ще меншим – 200 мільйонів доларів. У той же час 25 липня повідомлялося про виділення допомоги на 400 мільйонів доларів, а 19 липня - відразу на 1,3 мільярда доларів.