- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Німеччина хоче скоротити суму, яку вона вносить до фонду ЄС для допомоги Україні
Німеччина прагне скоротити грошові внески на 20 мільярдів євро, які вона виділяє у фонд Європейського Союзу з якого фінансується озброєння для України. Берлін є найбільшою економікою ЄС і вносить чверть коштів до EPF.
Про це пише The Daily Telegraph посилаючись певний на документ, який отримала редакція.
Згідно з документом, Берлін стверджує, що Європейський фонд миру (EPF) повинен взяти до уваги мільярди, яку він надав Києву на двосторонній основі у вигляді пакетів військової допомоги.
Дана заява викликала побоювання в європейських столицях, що канцлер Олаф Шольц може зірвати майбутні спроби ЄС підтримати боротьбу України проти російського вторгнення.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
The Daily Telegraph повідомляє, що Франція на противагу Німеччині стверджує, що EPF має припинити постачання зброї зі запасів держав-членів і зосередитися на спільних закупівлях військової допомоги від європейських виробників зброї.
При цьому, саме французів раніше ЄС звинувачував в уповільненні та затягуванні поставок до України одного мільйона артилерійських снарядів.
У своєму документі Берлін зазначає, що військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески в український конверт у EPF, або через прямі поставки військового обладнання в Україну. Це формулювання викликає побоювання, що Німеччина може наполягати на списанні двосторонніх внесків Києву з EPF при тому, що Німеччина оголосила, що подвоїть свою військову допомогу Україні в 2024 році, підписавши пакет на 8 мільярдів євро.
Видання зазначає, що Німеччина часто скаржиться, що країни-члени блоку зловживають схемою EPF, щоб відправляти стару зброю в Україну та використовувати відшкодування для модернізації своїх військ.
Що таке Європейський фонд миру
Європейський фонд миру, заснований у березні 2021 року, є інструментом, через який країни Європейського союзу надають своїм партнерам військову підтримку, включаючи Україну. Основна функція фонду полягає в компенсації витрат урядів на військові постачання, сприяючи зміцненню обороноздатності та безпеки партнерських країн.
EPF надав Україні зброю на 4,5 мільярда євро після повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року та навчав 34 000 українських військових у рамках навчальної місії ЄС. Також у ЄС виділили ще майже €200 млн для навчання бійців ЗСУ.
З даного фонду також буде виділено 50 мільярдів євро на підтримку України протягом 2024-2027 років.
Водночас у Євросоюзі є пропозиція про направлення у EPF ще 20 мільярдів євро для підтримки військових поставок Україні.
Однак Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.
Джерело фото: ua.depositphotos.com