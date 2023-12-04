Україна може не отримати 50 млрд євро допомоги від ЄС: у чому причина

Розбіжності серед країн Європейського Союзу щодо бюджету блоку ставлять під загрозу надання Україні 50 мільярдів євро відповідно до чотирирічної програми допомоги, рішення щодо якої мають ухвалити на саміті ЄС 14-15 грудня.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Financial Times.

Як зауважує видання, крім позиції Угорщини, країни-члени ЄС поки що не можуть домовитися про поповнення спільного бюджету, звідки планується виділити кошти на підтримку України.

Угорщина виступає проти того, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, майже припинили фінансування через тупикову ситуацію у Конгресі.

Також досягнення компромісу ускладнюється перемогою вкрай правих на виборах у Нідерландах та нещодавнім рішенням суду Німеччини щодо обмеження запозичень уряду.

Німеччина та "інші держави" заявили, що не переводитимуть до ЄС жодних додаткових коштів, окрім тих, що необхідні Україні. Інші вимагають додаткових грошей для вирішення внутрішньополітичних проблем, таких як міграція.

Як пише видання, 50 млрд євро для України (17 млрд євро грантів та 33 млрд кредитів) було об'єднано із запитами на 15 млрд євро на міграцію, 10 млрд євро на інвестиції у "стратегічні технології" та майже 19 млрд євро на погашення відсотків за спільними позиками ЄС.

На останньому саміті лідерів ЄС у жовтні канцлер ФРН Олаф Шольц назвав розрахунки Єврокомісії "комічними", кажуть джерела видання.

"Нездатність схвалити довгострокове фінансування, окремий механізм на суму 20 мільярдів євро для закупівлі зброї і початок переговорів про вступ стануть ударом по Києву після провалу його літнього контрнаступу і стурбованості з приводу ослаблення підтримки Заходу", - пише Financial Times.

Співрозмовники видання зауважують, що бюджетна угода буде "дуже, дуже важкою", проте компроміс досі можливий.

Джерела також зазначають, що активні дискусії продовжаться до та під час саміту ЄС, який відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі.

Допомога Україні від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується у грудні й вимагає одностайності серед союзників. Але Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

Своєю чергою єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган говорив, що Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету ЄС. За його словами, Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження бюджету.

Джерело фото: ua.depositphotos.com