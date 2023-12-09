Взятка Орбану: ЕС разблокирует для Венгрии 10 млрд евро в преддверии решающего для Украины саммита

Европейская комиссия на следующей неделе предоставит Венгрии 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза, что составляет примерно треть общего финансирования страны.

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Об этом сообщает The Guardian.

Издание сообщает, что Еврокомиссия готова разблокировать 10 млрд евро финансирования для Будапешта, ранее замороженных из-за проблем с верховенством права и демократией в Венгрии.

Такой шаг якобы должен побудить одиозного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смягчить свою позицию по отношению к Украине.

23 ноября исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС, поскольку блок стремится преодолеть вето Будапешта о помощи Украине.

Но как отмечают дипломаты, "размораживание" финансирования состоится не из-за "шантажа" Орбана, который неоднократно угрожал заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС на саммите лидеров на следующей неделе, а из-за выполнения Венгрией реформ.

"Время неудачное, поскольку это выглядит как торг, но это не так", - сказал один из дипломатов.

Он добавил, что Венгрия провела реформу судебной системы, необходимую для разблокирования части приостановленного финансирования.

"Впервые Венгрия фактически реагирует на наши запросы, и она сделала все, что касается независимости судебной системы, поэтому деньги будут разморожены", – сказал источник.

Как пишет The Guardian, Орбан не снимет вето на вступление Украины в ЕС даже в обмен на 10 млрд евро для Венгрии.

"Украинский вопрос – это вопрос исторический, вопрос масштаба. Мой политический опыт более 40 лет научил меня никогда не связывать такие вопросы как деньги с историческими проблемами. Если вы это сделаете, рискуете полным хаосом. Поэтому я не хочу достигать согласия по украинскому вопросу ", - заявил Орбан во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, комментируя свое отношение о выделении Украине 50 млрд евро от ЕС.

Отметим, 14-15 декабря в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран ЕС, на котором планируется обсудить дальнейшую финансовую помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Орбан предлагает отложить вопрос вступления Украины в ЕС на 5-10 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии. Поэтому он предложил Евросоюзу отложить вопрос о членстве Украины на 5-10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.

Также одиозный политик предложил даже не выносить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку саммита в декабре и угрожает сорвать встречу лидеров Европейского Союза, на которой планируют обсудить дальнейшую финансовую помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Недавно Орбан заявил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому не готова.

По словам венгерского премьера, "Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

Орбан заявил о "трудных вопросах", на которые следует ответить, прежде чем начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Орбан также возмущен тем, что Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, почти прекратили финансирование из-за тупиковой ситуации в Конгрессе.

Также Венгрия блокирует 12 пакет санкций против России за ведение войны, предусматривающий ограничение против еще более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.

Источник фото: ua.depositphotos.com