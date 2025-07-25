Сеть Starlink потерпела сбой: в компании объяснили, что произошло

Сеть спутникового интернета Starlink почти полностью возобновила работу после сбоя, длившегося около 2,5 часов. Причиной стал сбой ключевых внутренних программных служб, управляющих основной сетью.

Как пишет Delo.ua, по этому сообщил вице-президент компании Майкл Николс.

Причина сбоя в Starlink

Сеть Starlink преимущественно возобновила работу после технического сбоя, который длился около 2,5 часов.

В компании извинились за временные неудобства и заверили, что работают над устранением проблемы, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись.

"Мы стремимся обеспечить высоконадежную сеть и полностью устраним эту проблему, чтобы она не повторилась", - отметил Николс.

Сеть Starlink не работала

Вечером 24 июля в Украине и во многих странах мира был зафиксирован сбой в работе системы Starlink. Информацию о технических проблемах подтвердила компания на своем официальном сайте, отметив, что команда специалистов проводит расследование по выяснению причин инцидента.

В частности, на перебои в доступе к сети обратили внимание и украинские военные по разным направлениям фронта, о чем они публично заявили. Также подтверждение поступило и от командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди.

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, по состоянию на 23:03 (24 июля) сеть Starlink начала возобновлять свою работу.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2025 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Ранее сообщалось, что Украина станет первой европейской страной, предложившей мобильные услуги Starlink. Оператор "Киевстар" планирует запуск сообщений до конца 2025 года, а интернета и голосовой связи - до середины 2026-го.