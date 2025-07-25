Мережа Starlink зазнала збою: у компанії пояснили, що сталося

Мережа супутникового інтернету Starlink майже повністю відновила роботу після збою, що тривав близько 2,5 години. Причиною став збій ключових внутрішніх програмних служб, які керують основною мережею.

Як пише Delo.ua, по це повідомив віце-президент компанії Майкл Ніколс.

Причина збою в Starlink

Мережа Starlink переважно відновила роботу після технічного збою, що тривав близько 2,5 години. Причиною стала помилка у внутрішніх програмних службах, які відповідають за управління основною інфраструктурою.

У компанії вибачилися за тимчасові незручності та запевнили, що працюють над усуненням проблеми, щоб у майбутньому подібні інциденти не повторювались.

"Ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася", - зазначив Ніколс.

Мережа Starlink не працювала

Увечері 24 липня в Україні та багатьох країнах світу було зафіксовано збій у роботі системи Starlink. Інформацію про технічні проблеми підтвердила компанія на своєму офіційному сайті, зазначивши, що команда фахівців проводить розслідування для з’ясування причин інциденту.

Зокрема, на перебої в доступі до мережі звернули увагу й українські військові на різних напрямках фронту, про що вони публічно заявили. Також підтвердження надійшло і від командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, станом на 23:03 ( 24 липня) мережа Starlink почала відновлювати свою роботу.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2025 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Раніше повідомлялось, що Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Оператор "Київстар" планує запуск повідомлень до кінця 2025 року, а інтернету й голосового зв’язку — до середини 2026-го.