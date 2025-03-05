ЄС може запропонувати Україні заміну Starlink не раніше 2030 року

Європейська система космічного зв’язку IRIS² могла б замінити Starlink, який українські військові використовують на полі бою, але її запустять лише у 2030 році.

Про це заявив речник Європейської комісії Тома Реньє, пише "Укрінформ".

"Коли йдеться про ймовірне заміщення Starlink - подібна європейська система IRIS² буде операційно спроможною у 2030 році. До цього часу ми пропонуємо альтернативні рішення в рамках програми GovSatCom (урядовий супутниковий зв'язок), яка об’єднує та використовує наявні супутникові спроможності країн-членів ЄС. Україна висловила інтерес до того, щоб скористатися перевагами GovSatCom, і ми наразі розглядаємо цей запит", - наголосив він.

За його словами, таким чином Україна може скористатися космічними спроможностями таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Люксембург та інших, що беруть участь у цьому проєкті. Нова система має запрацювати вже цьогоріч, але залучення до цього проєкту України ще мають погодити країни-учасниці.

При цьому речник Єврокомісії уточнив, що ця система не схожа на Starlink і не може слугувати для вирішення всіх оперативних завдань, які стоять перед Україною. Повноцінним замінником може стати лише IRIS², додав Реньє.

Starlink в Україні

Зараз в Україні супутниковим інтернетом користуються як військові, так і бізнес, і навіть деякі громадяни. Останніми тижнями в інформаційному полі поширювалася інформація про те, що Starlink можуть відключити Україні в будь-який момент.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливістьприпинення доступу України до супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона щодо видобутку стратегічних мінералів.

Нагадаємо, Європейська комісія розглядає варіанти підтримки України в забезпеченні супутникового зв'язку, після погроз щодо обмеження доступу до Starlink.

Нещодавно Польща замовила ще п'ять тисяч наборів Starlink, які відправлять в Україну. Термінали прибудуть в найближчі тижні.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу від SPACE X Ілона Маска: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.