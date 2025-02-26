Польща передасть Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink

Польща замовляє ще п'ять тисяч наборів Starlink, які відправлять в Україну. Термінали прибудуть в найближчі тижні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, пише TVP Info.

Повідомляється, що в рамках рішення, яке реалізує польське міністерство цифровізації, замовлено ще п'ять тисяч терміналів Starlink, частина з яких уже оплачена, і вони будуть доставлені в Україну.

Гавковський нагадав, що на сьогодні в Україні працює 25 тисяч терміналів Starlink, переданих Польщею.

"Інтернет в Україні сьогодні підтримує Польща. Starlink забезпечують інтернет, безпеку в цивільних і військових зонах. Завдяки цьому фронт тримається", – додав він.

Зазначається, що близько 85% терміналів Starlink для України повністю чи частково куплено із зовнішніх джерел, зокрема завдяки США, Великій Британії та Польщі. Також Польща постійно фінансує обслуговування цих систем.

Starlink в Україні

Зараз в Україні супутниковим інтернетом користуються як військові, так і бізнес, і навіть деякі громадяни. Останніми тижнями в інформаційному полі поширювалася інформація про те, що Starlink можуть відключити Україні в будь-який момент.

Зокрема відома волонтерка і засновниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська ще 19 лютого попередила: “Starlink можуть відключити в будь-який момент. Нам. А росіянам лишити. Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів. Якщо не мати плану “Б” — почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей. Повної альтернативи немає, але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають. Може й обійдеться. Але краще бути готовими, не як завжди."

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу від SPACE X Ілона Маска: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення доступу України до супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона щодо видобутку стратегічних мінералів.