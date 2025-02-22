США погрожує відключенням Starlink. Які ще варіанти супутникового зв'язку є в Україні

Відома волонтерка і засновниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська ще 19 лютого попередила: “Starlink можуть відключити в будь-який момент. Нам. А росіянам лишити. Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів. Якщо не мати плану “Б” — почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей. Повної альтернативи немає, але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають. Може й обійдеться. Але краще бути готовими, не як завжди." Так і відбулося. США, за даними джерел Reuters, погрожують Україні відключити супутниковий зв'язок через відмову від підписання угоди про передачу родовищ корисних копалин. Звязок від Starlink критично важливий для Сил оборони України (СОУ), тому в цьому тексті розберемося, які ще варіанти доступні в Україні.

Якщо відключать — найбільше постраждають віддалені позиції військових

Україна збереже глобальне управління військами навіть при зупинці послуг Starlink на її території , пояснює військовий експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (“Флеш”). Вже зараз альтернативний супутниковий зв’язок мають командні пункти бригад, полків та штабів. Проте в разі його відключення без комунікацій залишаться:

віддалені точки радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби;

віддалені точки ППО;

частина мобільних вогневих груп, пілотів дронів, систем відеоспостереження;

зв'язок між деякими радіоретрансляторами;

зв'язок з віддаленими постами і позиціями.

При цьому він підкреслює, що не вірить в сценарій повного відключення Starlink в Україні. Для компанії SPACE X Ілона Маска це великий і прибутковий бізнес , який він навряд чи готовий згорнути. Крім того, в Україні компанія підписала сотні бізнес-контрактів, розрив яких призведе до чисельних судових позовів і юридичних проблем для SPACE X.

Точку зору Бескрестнова поділяє і Рада національної безпеки і оборони України (РНБО).

“Україна має альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink Ілона Маска. Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше — не відключають. По-друге — є альтернативні речі, які на фронті працюють", - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Хто в Україні пропонує альтернативу Starlink

Зараз в Україні супутниковим інтернетом користуються як військові, так і бізнес, і навіть деякі громадяни. Наразі в країні доступні кілька альтернатив сервісу від SPACE X Ілона Маска.

Британська OneWeb та французська Eutelsat

Ще в липні 2022 року ці дві компанії об’єднали свої можливості. У Eutelsat — 36 супутників, OneWeb — 648. Вони рухаються на низькій навколоземній орбіті та використовуються для надання широкосмугового інтернету. Послуги об'єднаної компанії вже доступні в Україні. У квітні 2024 року B2B-директор "Київстар" Костянтин Вечір на Business Wisdom Summit заявляв: "Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні”.

OneWeb є суттєво дорожчим в порівнянні з Starlink. Європейський зв’язок коштує $1400 на місяць за необмежений обсяг даних при швидкості завантаження 50 Мбіт/с. Для порівняння, безлімітні тарифи Starlink пропонуються за $75-240/місяць.

Шведська Satcube

Шведська компанія Satcube ще в серпні 2023 року передала Україні близько сотні своїх терміналів для супутникового зв’язку. Також постачала свої пристрої у регіони з відсутнім мобільним та наземним зв'язком, зокрема на деокуповані територіях.

Недоліком цього рішення є дорогі тарифні плани з обмеженням по обсягу даних, компанія взагалі не пропонує безлімітні тарифи. Найдешевший пакет з 1 Гб трафіку коштує $110 на місяць, 50 Гб — $3000/місяць, а максимальний пакет з 1000 Гб — $5750/місяць.

Американська AST SpaceMobile

Компанія з Техасу, з 2017 року займається розробкою та виробництвом супутників. Її супутникова мережа SpaceMobile, дозволяє звичайним смартфонам підключатися до супутників у зонах з поганим покриттям.

В січні 2025 року українська компанія Vodafone повідомила, що здійснила “перший у світі” супутниковий відеодзвінок, використовуючи супутники BlueBird партнера AST SpaceMobile.

“Ця технологія надасть користувачам широкосмуговий мобільний зв’язок з будь-яким смартфоном 4G/5G у віддалених районах, де відсутнє традиційне мобільне покриття”, - повідомляла тоді компанія.

На сайті AST SpaceMobile відсутні точні дані про вартість послуг в Україні. Відомо, що доступ до послуги надається поденно або помісячно. Її також можна підключити в екстерних випадках: наприклад, під час стихійного лиха абоненти мобільного зв'язку автоматично переходять з наземних мереж у супутникову.

Про досвід використання Силами оборони України продуктів AST SpaceMobile поки не повідомлялося.

Американська Hughes Network Systems

Постачальник супутникового інтернету через супутники на геостаціонарній орбіті, працює в США з 1971 року. Компанія обслуговує мільйони клієнтів у більш ніж 100 країнах, є провідним постачальником компактних терміналів для супутникового зв’язку. Hughes Network Systems працює в Україні, пропонуючи супутниковий інтернет та інші телекомунікаційні послуги для приватних споживачів та бізнесу.

Вона має найвигідніші тарифи, дешевші навіть за Starlink. Безлімітний за обсягами завантаження план зі швидкістю 50 Мбіт/с коштує $75 на місяць, а зі 100 Мбіт/с — $90/ місяць.

Підсумовуючи, Україна матиме доступ до альтернативного супутникового зв’язку, навіть якщо Starlink Ілона Маска припинити надавати свої послуги. Відкритим залишається питання часу та коштів, які знадобиться на перебудову військової та цивільної мережі супутникового зв’язку під нові термінали. Проте головна проблема: які додаткові втрати ймовірно нестиме СОУ протягом переналаштування зв’язку на нове обладнання. Додатковий ризик полягає в тому, що американські телекомунікаційні компанії в найгіршому випадку, ймовірно, також можуть зупинити роботу в Україні, якщо опиняться під тиском керівництва SPACE X або влади США.