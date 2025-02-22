США угрожает отключением Starlink. Какие еще варианты спутниковой связи могут быть в Украине

Известная волонтер и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская еще 19 февраля предупредила: “Starlink могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана "Б" — начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы нет, но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связисты знают. Может, обойдется. Но лучше быть готовыми, а не как обычно". Так и вышло. США, по данным источников Reuters, угрожают Украине отключить спутниковую связь из-за отказа от подписания соглашения о разделе месторождений полезных ископаемых. Связь от Starlink критически важна для Сил обороны Украины (СОУ), поэтому в этом тексте разберемся, какие альтернативы доступны в Украине.

Если отключат — больше всего пострадают отдаленные позиции военных

Украина сохранит глобальное управление войсками даже при остановке услуг Starlink на ее территории , поясняет военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флэш"). Уже сейчас альтернативная спутниковая связь есть в командных пунктах бригад, полков и штабов. Однако в случае его отключения без коммуникаций останутся:

отдаленные точки радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы;

отдаленные точки ПВО;

часть мобильных огневых групп, пилотов дронов, систем видеонаблюдения;

связь между некоторыми радиоретрансляторами;

связь с отдаленными постами и позициями.

При этом он подчеркивает, что не верит в сценарий полного отключения Starlink в Украине. Для компании SPACE X Илона Маска это большой и прибыльный бизнес , который он вряд ли готов свернуть. Кроме того, в Украине компания заключила сотни бизнес-контрактов, разрыв которых приведет к многочисленным судебным искам и юридическим проблемам для SPACE X.

Точку зрения Бескрестнова разделяет и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

“У Украины есть альтернатива спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска. Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "все пропало". Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают“, — написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кто в Украине предлагает альтернативу Starlink

Сейчас в Украине спутниковым интернетом пользуются как военные, так и бизнес, и даже некоторые граждане. В настоящее время в стране доступно несколько альтернатив сервису от SPACE X Илона Маска.

Британская OneWeb и французская Eutelsat

Еще в июле 2022 года эти две компании объединили свои возможности. У Eutelsat — 36 спутников, OneWeb — 648. Они двигаются на низкой околоземной орбите и используются для предоставления широкополосного интернета. В апреле 2024 года B2B-директор "Киевстар" Константин Вечер на Business Wisdom Summit заявлял: "Сейчас мы тестируем с некоторыми силами обороны технологии OneWeb. Мы будем официальным представителем компании в Украине".

OneWeb является существенно дороже по сравнению с Starlink. Европейская связь стоит $1400 в месяц за неограниченный объем данных при скорости загрузки 50 Мбит/с. Для сравнения, безлимитные тарифы Starlink предлагаются за $75-240/месяц.

Шведский Satcube

Шведская компания Satcube еще в августе 2023 передала Украине около сотни своих терминалов для спутниковой связи. Также поставляла оборудование в регионы с отсутствующей мобильной и наземной связью, в частности на деоккупированные территории.

Недостатком этого решения являются дорогостоящие тарифные планы с ограничением по объему данных, компания вообще не предлагает безлимитные тарифы. Самый дешевый пакет с 1 Гб трафика стоит $110 в месяц, 50 Гб – $3000/месяц, а максимальный пакет с 1000 Гб – $5750/месяц.

Американская AST SpaceMobile

Компания из Техаса, с 2017 года занимается разработкой и производством спутников. Ее спутниковая сеть SpaceMobile позволяет обычным смартфонам подключаться к спутникам в зонах с плохим покрытием.

В январе 2025 года украинская компания Vodafone сообщила, что совершила первый в мире спутниковый видеозвонок, используя спутники BlueBird партнера AST SpaceMobile.

"Эта технология предоставит пользователям широкополосную мобильную связь с любым смартфоном 4G/5G в отдаленных районах, где отсутствует традиционное мобильное покрытие", — сообщала тогда компания.

На сайте AST SpaceMobile нет точных данных о стоимости услуг в Украине. Известно, что доступ к услугам предоставляется через ежедневный или ежемесячный абонемент. Ее можно подключить в экстерных случаях: например, во время стихийного бедствия абоненты мобильной связи автоматически переходят из наземных сетей в спутниковую.

Об опыте использования Силами обороны Украины продуктов AST SpaceMobile пока не сообщалось.

Американская Hughes Network Systems

Поставщик интернета через спутники на геостационарной орбите работает в США с 1971 года. Компания обслуживает миллионы клиентов более чем в 100 странах, является ведущим поставщиком компактных терминалов для спутниковой связи. Hughes Network Systems работает в Украине, предлагая спутниковый Интернет и другие телекоммуникационные услуги для частных потребителей и бизнеса.

Она имеет самые выгодные тарифы, дешевле даже Starlink. Безлимитный по объемам загруженных данных план со скоростью 50 Мбит/с стоит $75 в месяц, а с 100 Мбит/с – $90/месяц.

Подытоживая, Украина сохранит доступ к альтернативной спутниковой связи, даже если Starlink Илона Маска прекратить предоставлять свои услуги. Открытым остается вопрос времени и средств, необходимых для перестройки военной и гражданской сети спутниковой связи под новые терминалы. Однако главная проблема: какие дополнительные потери, вероятно, будет нести СОУ во время перенастройки связи на новое оборудование. Дополнительный риск состоит в том, что американские телекоммуникационные компании, в худшем случае, также могут остановить работу в Украине, если окажутся под давлением руководства SPACE X или властей США.