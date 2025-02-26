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Польша передаст Украине еще 5 тысяч терминалов Starlink

Starlink
5 тысяч Starlink для Украины передаст Польшу Фото: Depositphotos

Польша заказывает еще пять тысяч наборов Starlink, которые будут отправлены в Украину. Терминалы прибудут в ближайшие недели.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, пишет TVP Info.

Сообщается, что в рамках решения, реализуемого польским министерством цифровизации, заказаны еще пять тысяч терминалов Starlink, часть из которых уже оплачена, и они будут доставлены в Украину.

Гавковский напомнил, что на сегодняшний день в Украине работает 25 тысяч терминалов Starlink, переданных Польшей.

"Интернет в Украине сегодня поддерживает Польша. Starlink обеспечивают интернет, безопасность в гражданских и военных зонах. Благодаря этому фронт держится", – добавил он.

Отмечается, что около 85% терминалов Starlink для Украины полностью или частично куплены из внешних источников, в том числе благодаря США, Великобритании и Польше. Также Польша постоянно финансирует обслуживание этих систем.

Starlink в Украине

Сейчас в Украине спутниковым интернетом пользуются как военные, так и бизнес и даже некоторые граждане. В последние недели в информационном поле распространялась информация о том, что Starlink могут отключить Украину в любой момент.

В частности, известна волонтер и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская еще 19 февраля предупредила: Starlink могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана "Б" — начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы нет, но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают. Может, обойдется. Но лучше быть готовыми, не как обычно.

Однако в Украине доступны несколько альтернатив сервиса от SPACE X Илона Маска: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращение доступа Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на условия Вашингтона по добыче стратегических минералов.

Автор:
Татьяна Бессараб