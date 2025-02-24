Starlink Маска сталкивается с новой конкуренцией на рынке высокоскоростного спутникового интернета

Для Илона Маска космос скоро станет более тесным. Коммуникационная сеть миллиардера Starlink сталкивается со все более серьезными вызовами в борьбе за свое доминирование на рынке высокоскоростного спутникового интернета, в том числе со стороны поддерживаемого государством китайского конкурента и еще одного сервиса, финансируемого основателем Amazon.

Об этом сообщает агентство R euters.

Китайская компания SpaceSail, базирующаяся в Шанхае, в ноябре подписала соглашение о выходе на рынок Бразилии и объявила, что ведет переговоры с более чем 30 странами. Через два месяца она уже приступила к работе в Казахстане.

Отдельно Бразилия ведет переговоры с интернет-сервисом Project Kuiper Джеффа Безоса и канадской компании Telesat.

С 2020 года Starlink вывел больше спутников на низкую околоземную орбиту – высоту менее 2000 км, чем все конкуренты вместе взятые. Спутники, работающие на таких низких высотах, передают данные очень эффективно, обеспечивая высокоскоростной интернет для удаленных общин, морских судов и военных формирований на войне.

Пекин рассматривает первенство Маска в космосе как угрозу, поскольку он вкладывает значительные средства в конкурентов и финансирует военные исследования в области инструментов для отслеживания спутниковых созвездий.

Отмечается, что мало кто из международных конкурентов Маска имеет такие же амбиции, как SpaceSail. Компания объявила о планах развертывания 648 спутников в этом году и до 15 000 к 2030 году; Starlink в настоящее время имеет около 7 000 спутников, по словам Макдауэлла, и задалась целью эксплуатировать 42 000 до конца десятилетия.

"Главная цель — занять как можно больше орбитальных позиций. Стремление Китая занять более низкую околоземную орбиту вызвало беспокойство среди западных политиков, которые опасаются, что это может расширить сферу действия режима интернет-цензуры Пекина", — сказал Чайтанья Гири, эксперт по космическим технологиям индийского исследовательского фонда Observer.

Быстрое развитие Starlink и его использование в войне в Украине привлекли внимание военных исследователей, таких как сотрудники Национального университета оборонных технологий Китая, что побудило государство выделить значительные средства на развитие конкурирующих спутниковых сетей.

"Учитывая растущую тенденцию к милитаризации космоса, разработка инструментов для мониторинга и отслеживания этих мегазвездий становится критически важной", — отмечают исследователи.

Starlink в Украине

Сейчас в Украине спутниковым интернетом пользуются как военные, так и бизнес и даже некоторые граждане. В последние недели в информационном поле распространялась информация о том, что Starlink могут отключить Украину в любой момент.

В частности, известная волонтер и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская еще 19 февраля предупредила : “Starlink могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана "Б" — начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы нет, но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают. Может, обойдется. Но лучше быть готовыми, не как обычно.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервиса от SPACE X Илона Маска: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на условия Вашингтона по добыче стратегических минералов.