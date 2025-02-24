Starlink Маска стикається з новою конкуренцією на ринку високошвидкісного супутникового інтернету

Для Ілона Маска космос скоро стане тіснішим. Комунікаційна мережа мільярдера Starlink стикається зі все більш серйозними викликами у боротьбі за своє домінування на ринку високошвидкісного супутникового інтернету, у тому числі з боку китайського конкурента, який підтримує держава, і ще одного сервісу, що фінансується засновником Amazon.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Китайська компанія SpaceSail, що базується в Шанхаї, у листопаді підписала угоду про вихід на ринок Бразилії і оголосила, що веде переговори з більш ніж 30 країнами. Через два місяці вона почала роботу в Казахстані.

Окремо Бразилія веде переговори з інтернет-сервісом Project Kuiper Джеффа Безоса та канадською компанією Telesat.

З 2020 року Starlink вивів більше супутників на низьку навколоземну орбіту — висоту менше 2000 км, чим усі конкуренти разом узяті. Супутники, які працюють на таких низьких висотах, передають дані надзвичайно ефективно, забезпечуючи високошвидкісний інтернет для віддалених громад, морських суден та військових формувань на війні.

Пекін розглядає першість Маска в космосі як загрозу, оскільки він вкладає значні кошти в конкурентів і фінансує військові дослідження в галузі інструментів для відстеження супутникових сузір'їв.За даними астрофізика Джонатана Макдауелла, проаналізованим консалтинговою компанією Analysys Mason, минулого року Китай запустив рекордні 263 супутники на низьку навколоземну орбіту.

Зазначається, що мало хто з міжнародних конкурентів Маска має такі самі амбіції, як SpaceSail. Компанія оголосила про плани розгортання 648 супутників цього року і до 15 000 до 2030 року; Starlink в даний час має близько 7 000 супутників, за словами Макдауелла, і поставила собі за мету експлуатувати 42 000 до кінця десятиліття.

"Головна мета — зайняти якнайбільше орбітальних позицій. Прагнення Китаю зайняти більш низьку навколоземну орбіту викликало занепокоєння серед західних політиків, які побоюються, що це може розширити сферу дії режиму інтернет-цензури Пекіна", — сказав Чайтанья Гірі, експерт з космічних технологій індійського дослідницького фонду Observer.

Швидкий розвиток Starlink та його використання у війні в Україні привернули увагу військових дослідників, таких як співробітники Національного університету оборонних технологій Китаю, що спонукало державу виділити значні кошти на розвиток супутникових мереж, що конкурують.

"З огляду на тенденцію, що зростає, до мілітаризації космосу, розробка інструментів для моніторингу та відстеження цих мегасузір'їв стає критично важливою", — зазначають дослідники.

Starlink в Україні

Зараз в Україні супутниковим інтернетом користуються як військові, так і бізнес, і навіть деякі громадяни. Останніми тижнями в інформаційному полі поширювалася інформація про те, що Starlink можуть відключити Україні в будь-який момент.

Зокрема відома волонтерка і засновниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська ще 19 лютого попередила: “Starlink можуть відключити в будь-який момент. Нам. А росіянам лишити. Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів. Якщо не мати плану “Б” — почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей. Повної альтернативи немає, але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають. Може й обійдеться. Але краще бути готовими, не як завжди."

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу від SPACE X Ілона Маска: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення доступу України до супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона щодо видобутку стратегічних мінералів.