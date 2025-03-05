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ЕС может предложить Украине замену Starlink не ранее 2030 года
Европейская система космической связи IRIS могла бы заменить Starlink, который украинские военные используют на поле боя, но ее запустят только в 2030 году.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Тома Ренье, пишет " Укринформ".
"Когда речь идет о вероятном замещении Starlink — подобная европейская система IRIS² будет операционно способной в 2030 году. К этому времени мы предлагаем альтернативные решения в рамках программы GovSatCom (правительственной спутниковой связи), которая объединяет и использует имеющиеся спутниковые способности стран-членов ЕС. рассматриваем этот запрос", — подчеркнул он.
По его словам, таким образом, Украина может воспользоваться космическими способностями таких стран, как Франция, Германия, Италия, Люксембург и других, участвующих в этом проекте. Новая система должна заработать уже в этом году, но вовлечение в этот проект Украины еще должны согласовать страны-участницы.
При этом представитель Еврокомиссии уточнил, что эта система не похожа на Starlink и не может служить для решения всех стоящих перед Украиной оперативных задач. Полноценным заменителем может стать только IRIS2, добавил Ренье.
Starlink в Украине
Сейчас в Украине спутниковым интернетом пользуются как военные, так и бизнес и даже некоторые граждане. В последние недели в информационном поле распространялась информация о том, что Starlink могут отключить Украину в любой момент.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на условия Вашингтона по добыче стратегических минералов.
Напомним, Европейская комиссия рассматривает варианты поддержки Украины в обеспечении спутниковой связи, после угроз об ограничении доступа к Starlink.
Недавно Польша заказала еще пять тысяч наборов Starlink, которые отправят в Украину. Терминалы прибудут в ближайшие недели.
Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервиса от SPACE X Илона Маска: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.