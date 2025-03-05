ЕС может предложить Украине замену Starlink не ранее 2030 года

Европейская система космической связи IRIS могла бы заменить Starlink, который украинские военные используют на поле боя, но ее запустят только в 2030 году.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Тома Ренье, пишет " Укринформ".

"Когда речь идет о вероятном замещении Starlink — подобная европейская система IRIS² будет операционно способной в 2030 году. К этому времени мы предлагаем альтернативные решения в рамках программы GovSatCom (правительственной спутниковой связи), которая объединяет и использует имеющиеся спутниковые способности стран-членов ЕС. рассматриваем этот запрос", — подчеркнул он.

По его словам, таким образом, Украина может воспользоваться космическими способностями таких стран, как Франция, Германия, Италия, Люксембург и других, участвующих в этом проекте. Новая система должна заработать уже в этом году, но вовлечение в этот проект Украины еще должны согласовать страны-участницы.

При этом представитель Еврокомиссии уточнил, что эта система не похожа на Starlink и не может служить для решения всех стоящих перед Украиной оперативных задач. Полноценным заменителем может стать только IRIS2, добавил Ренье.

Starlink в Украине

Сейчас в Украине спутниковым интернетом пользуются как военные, так и бизнес и даже некоторые граждане. В последние недели в информационном поле распространялась информация о том, что Starlink могут отключить Украину в любой момент.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на условия Вашингтона по добыче стратегических минералов.

Напомним, Европейская комиссия рассматривает варианты поддержки Украины в обеспечении спутниковой связи, после угроз об ограничении доступа к Starlink.

Недавно Польша заказала еще пять тысяч наборов Starlink, которые отправят в Украину. Терминалы прибудут в ближайшие недели.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервиса от SPACE X Илона Маска: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.