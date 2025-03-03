ЕС планирует помочь Украине, если Маск отключит Starlink

Европейская комиссия рассматривает варианты поддержки Украины в обеспечении спутниковой связи, после угроз миллиардера Илона Маска об ограничении доступа к Starlink.



Об этом пишет Politico.

В статье отмечается, что спутниковая связь жизненно важна для Украины, но существует неопределенность относительно того, продолжит ли Маск предоставлять услуги Starlink во время войны. В прошлом году власти Украины заявляли, что в стране работает около 42 тысяч терминалов Starlink. Из них около половины финансирует Польша.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье подчеркнул, что официальный Киев уже "проявил заинтересованность" в использовании Govsatcom — объединенной сети существующих национальных правительственных спутниковых систем ЕС, а также IRIS², новой системы связи, которая должна заработать только в 2030-х годах.

"Комиссия будет продолжать свои контакты с Украиной в этом отношении", – сказал Ренье.

Ранее депутат Европарламента от французской Renew Кристоф Грудлер в своем письме сообщил исполнительному органу ЕС, что тот должен "срочно оценить все возможные альтернативные спутниковые решения", которые ЕС может предложить Украине взамен Starlink.

По мнению евродепутата, ускорение развертывания Govsatcom в этом году путем пропуска процесса сертификации может стать временным решением при разработке IRIS². Он добавил, что система предлагает Киеву "предварительные государственные услуги", не уточняя, что это будет на практике или как скоро она может заработать.

Альтернативным вариантом также может быть привлечение коммерческих мощностей от уже находящихся на геостационарной орбите спутников Eutelsat, Hispasat, SES или от корпорации OneWeb, пишет издание.

Starlink в Украине

Сейчас в Украине спутниковым интернетом пользуются как военные, так и бизнес и даже некоторые граждане. В последние недели в информационном поле распространялась информация о том, что Starlink могут отключить Украину в любой момент.

В частности, известна волонтер и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская еще 19 февраля предупредила : Starlink могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана "Б" – начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы нет, но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают. Может, обойдется. Но лучше быть готовыми, не как обычно.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервиса от SPACE X Илона Маска: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Ранее сообщалось, что а администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращение доступа Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на условия Вашингтона по добыче стратегических минералов.