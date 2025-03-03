ЄС планує допомогти Україні, якщо Маск відключить Starlink

Європейська комісія розглядає варіанти підтримки України в забезпеченні супутникового зв'язку, після погроз мільярдера Ілона Маска щодо обмеження доступу до Starlink.



Про це пише Politico.

В статті зауважується, що супутниковий зв'язок є життєво важливим для України, але існує невизначеність щодо того, чи продовжить Маск надавати послуги Starlink під час війни. Минулого року влада України заявляла, що в країні працює близько 42 тисяч терміналів Starlink. З них близько половини фінансує Польща.

Речник Єврокомісії Тома Реньє підкреслив, що офіційний Київ уже "виявив зацікавленість" до використання Govsatcom - об'єднану мережу наявних національних урядових супутникових систем ЄС, а також IRIS², нову систему зв’язку, яка має запрацювати лише у 2030-х роках.

"Комісія продовжуватиме свої контакти з Україною в цьому відношенні", - сказав Реньє.

Раніше депутат Європарламенту від французької Renew Крістоф Грудлер у своєму листі повідомив виконавчому органу ЄС, що той повинен "терміново оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення", які ЄС може запропонувати Україні на заміну Starlink.

На думку євродепутата, прискорення розгортання Govsatcom цього року шляхом пропуску процесу сертифікації може стати тимчасовим рішенням на час розробки IRIS². Він додав, що система пропонує Києву "попередні державні послуги", не уточнюючи, що це буде на практиці або як скоро вона може запрацювати.

Альтернативним варіантом також може бути залучення комерційних потужностей від супутників Eutelsat, Hispasat або SES, що вже перебувають на геостаціонарній орбіті, або від угруповання OneWeb, пише видання.

Starlink в Україні

Зараз в Україні супутниковим інтернетом користуються як військові, так і бізнес, і навіть деякі громадяни. Останніми тижнями в інформаційному полі поширювалася інформація про те, що Starlink можуть відключити Україні в будь-який момент.

Зокрема відома волонтерка і засновниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська ще 19 лютого попередила: “Starlink можуть відключити в будь-який момент. Нам. А росіянам лишити. Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів. Якщо не мати плану “Б” - почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей. Повної альтернативи немає, але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають. Може й обійдеться. Але краще бути готовими, не як завжди."

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу від SPACE X Ілона Маска: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення доступу України до супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона щодо видобутку стратегічних мінералів.