Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Оператор "Київстар" планує запуск повідомлень до кінця 2025 року, а інтернету й голосового зв’язку — до середини 2026-го.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор «Київстар» Олександр Комаров у коментарі Reuters.

За його словами, наразі тривають польові випробування в межах угоди з компанією SpaceX Ілона Маска, яка дасть змогу запустити прямі супутникові послуги зв’язку. Йдеться про технологію, що дозволяє смартфонам напряму з’єднуватися із супутниками, які функціонують як стільникові вежі.

На першому етапі, який планують реалізувати до кінця 2025 року, користувачі зможуть обмінюватися повідомленнями через такі платформи як WhatsApp і Signal. Повноцінний мобільний інтернет і голосовий зв’язок планують запустити в другому кварталі 2026 року.

Комаров також наголосив, що телеком-інфраструктура України стала набагато стійкішою: під час відключень електроенергії оператори здатні підтримувати зв'язок до 10 годин в умовах повного блекауту.

Прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном без додаткових пристроїв

"Київстар" підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження унікальної технології супутникового зв’язку Direct to Cell ще наприкінці 2024 року.

Завдяки Direct to Cell "Київстар" планує забезпечити зв’язок у так званих «білих плямах», тобто регіонах без традиційного наземного мобільного покриття, зокрема у важкодоступних гірських та сільських районах. Це має особливу вагу в умовах війни, коли інфраструктура може бути пошкоджена або відсутнє електроживлення.

У березні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), схвалила видачу додаткового коду мобільної мережі "707" для компанії "Київстар" для тестування супутникового зв’язку Direct to Cell.

Перша реєстрація SIM-картки "Київстар" в супутниковій мережі відбулась успішно в США, в лабораторії Starlink. Це дозволило перевірити сумісність мереж і підтвердити технічну готовність до пілотних випробувань в Україні.