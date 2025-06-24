"Київстар" запустив власний хмарний сервіс для українського бізнесу: які переваги

Мобільний оператор “Київстар” оголосив про запуск власного хмарного сервісу для українських користувачів — Kyivstar Cloud. Він доступний для клієнтів малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору. Сервіс дозволить безпечно зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Київстару".

Зазначається, що нова платформа дозволяє компаніям оптимізувати витрати на ІТ-інфраструктуру, а також швидко й безпечно масштабувати бізнес.

Переваги Kyivstar Cloud для підприємців:

Легка масштабованість і можливість налаштування під потреби малого і великого бізнесу.

Доступна ціна, відсутність тарифікації трафіку за рахунок локального розміщення.

Підтримка гібридних і мультихмарних моделей — Kyivstar Cloud можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.

Гнучкість у побудові власної інфраструктури. Kyivstar Cloud дозволить самостійно створювати і адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRМ, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення та ін.

Рішення на базі технічної інфраструктури Київстар, що забезпечує резервне живлення, кондиціонування, протипожежний захист, підтримку серверів тощо.

Підтримка і супровід команди технічної допомоги.

Kyivstar Cloud побудований на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) —світового лідера у галузі технологій, що розробляє інтелектуальні рішення для безперешкодного збору, аналізу та використання даних — від периферії до хмари (edge to cloud). Сервери HPE вирізняються високою надійністю, рівнем безпеки та продуктивністю.

У перспективі Kyivstar Cloud може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для e-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором "Київстар", щоб разом розробити першу національну українську велику мовну модель (LLM), на кшталт чат-боту ChatGPT від американського техногіганта OpenAI, яка навчатиметься на масиві українських даних.