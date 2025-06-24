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"Київстар" запустив власний хмарний сервіс для українського бізнесу: які переваги
Мобільний оператор “Київстар” оголосив про запуск власного хмарного сервісу для українських користувачів — Kyivstar Cloud. Він доступний для клієнтів малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору. Сервіс дозволить безпечно зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Київстару".
Зазначається, що нова платформа дозволяє компаніям оптимізувати витрати на ІТ-інфраструктуру, а також швидко й безпечно масштабувати бізнес.
Переваги Kyivstar Cloud для підприємців:
- Легка масштабованість і можливість налаштування під потреби малого і великого бізнесу.
- Доступна ціна, відсутність тарифікації трафіку за рахунок локального розміщення.
- Підтримка гібридних і мультихмарних моделей — Kyivstar Cloud можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.
- Гнучкість у побудові власної інфраструктури. Kyivstar Cloud дозволить самостійно створювати і адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRМ, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення та ін.
- Рішення на базі технічної інфраструктури Київстар, що забезпечує резервне живлення, кондиціонування, протипожежний захист, підтримку серверів тощо.
- Підтримка і супровід команди технічної допомоги.
Kyivstar Cloud побудований на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) —світового лідера у галузі технологій, що розробляє інтелектуальні рішення для безперешкодного збору, аналізу та використання даних — від периферії до хмари (edge to cloud). Сервери HPE вирізняються високою надійністю, рівнем безпеки та продуктивністю.
У перспективі Kyivstar Cloud може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для e-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури.
Про "Київстар"
"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.
Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).
Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором "Київстар", щоб разом розробити першу національну українську велику мовну модель (LLM), на кшталт чат-боту ChatGPT від американського техногіганта OpenAI, яка навчатиметься на масиві українських даних.