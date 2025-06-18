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В Україні з'явиться "національний ChatGPT": Мінцифри та "Київстар" розробляють українську LLM

Мінцифри доручило розробку національної мовної моделі "Київстару"
Мінцифри доручило розробку національної мовної моделі "Київстару"Фото: t.me/zedigital

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором "Київстар", щоб разом розробити першу національну українську велику мовну модель (LLM), на кшталт чат-боту ChatGPT від американського техногіганта OpenAI, яка навчатиметься на масиві українських даних. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, LLM стане фундаментом для нових ШІ-продуктів та стартапів всередині країни, а також сприятиме притоку інвестицій та зростанню економіки. 

Фото 2 — В Україні з'явиться "національний ChatGPT": Мінцифри та "Київстар" розробляють українську LLM
Михайло Федоров

"Модель навчатиметься на унікальному масиві українських даних, тож глибше розумітиме нашу мову, історію та контекст, аніж іноземні моделі. Українська LLM — необхідна умова для збереження даних і важливий крок до цифрової незалежності", - пояснив міністр.

Мінцифри доручило розробку національної мовної моделі "Київстару"

Стратегічним партнером та інвестором проєкту став мобільний оператор "Київстар", з яким  був підписаний меморандум.

Фото 3 — В Україні з'явиться "національний ChatGPT": Мінцифри та "Київстар" розробляють українську LLM

Федоров пояснив, що лінгвістична модель матиме значну перевагу над іноземними розробками, а саме:

  • навчання на унікальному масиві українських даних, і тому глибше розуміння мови та історії України, а також соціального контексту;
  • вартість – такий ШІ буде доступнішим і дешевшим для українських користувачів;
  • безпека – дані зберігатимуться в Україні та будуть захищені для держави й оборони.

"Першу версію моделі плануємо представити до кінця 2025 року. Вона стане доступною для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу", - резюмував міністр.

Своєю чергою у Мінцифри уточнили, що "Київстар" стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її. 

Крім того, "Київстар" має великий досвід у впровадженні ШІ-рішень і доступ до міжнародної експертизи через материнську компанію VEON, яка вже реалізовувала національні ШІ-проєкти.

Нагадаємо, Мінцифри спільно з Українським фондом стартапів оголосили запуск проєкту Sandbox, який надасть інноваційним стартапам у сферах штучного інтелекту та блокчейн безоплатний аудит, консультації з юридичних, бізнесових та технічних питань.

Автор:
Світлана Манько