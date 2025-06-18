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В Украине появится "национальный ChatGPT": Минцифры и "Киевстар" разрабатывают украинскую LLM

Минцифры поручило разработку национальной языковой модели "Киевстара"
Минцифры поручило разработку национальной языковой модели "Киевстара" Фото: t.me/zedigital

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с мобильным оператором "Киевстар", чтобы вместе разработать первую национальную украинскую крупную языковую модель (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI, которая будет учиться на массиве украинских данных.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщил   вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, LLM станет фундаментом для новых ШИ-продуктов и стартапов внутри страны, а также будет способствовать притоку инвестиций и росту экономики.

Фото 2 — В Украине появится "национальный ChatGPT": Минцифры и "Киевстар" разрабатывают украинскую LLM
Михаил Федоров

"Модель будет учиться на уникальном массиве украинских данных, поэтому глубже будет понимать наш язык, историю и контекст, чем иностранные модели. Украинская LLM — необходимое условие для сохранения данных и важный шаг к цифровой независимости", — пояснил министр.

Минцифры поручило разработку национальной языковой модели "Киевстара"

Стратегическим партнером и инвестором проекта стал мобильный оператор "Киевстар", с которым был подписан меморандум.

Фото 3 — В Украине появится "национальный ChatGPT": Минцифры и "Киевстар" разрабатывают украинскую LLM

Федоров пояснил, что лингвистическая модель будет иметь значительное преимущество над иностранными разработками, а именно:

  • обучение на уникальном массиве украинских данных, и потому более глубокое понимание языка и истории Украины, а также социального контекста;
  • стоимость – такой ИИ будет доступнее и дешевле для украинских пользователей;
  • безопасность – данные будут храниться в Украине и будут защищены для государства и обороны.

"Первую версию модели планируем представить до конца 2025 года. Она станет доступна госучреждениям, университетам, научным работникам, общественным организациям и бизнесу", — резюмировал министр.

В свою очередь в Минцифры уточнили, что "Киевстар" станет операционным исполнителем, который будет заниматься разработкой модели и полностью профинансирует ее.

Кроме того, у "Киевстара" большой опыт во внедрении ИИ-решений и доступ к международной экспертизе через материнскую компанию VEON, которая уже реализовывала национальные ИИ-проекты.

Напомним, Минцифры совместно с Украинским фондом стартапов объявили запуск проекта Sandbox, который предоставит инновационным стартапам в сферах искусственного интеллекта и блокчейн бесплатный аудит, консультации по юридическим, бизнес-техническим вопросам.

Автор:
Светлана Манько