Минцифры запускает инновационный Sandbox для развития ИИ и блокчейн в Украине

Минцифры совместно с Украинским фондом стартапов объявили запуск проекта Sandbox, который предоставит инновационным стартапам в сферах искусственного интеллекта и блокчейн бесплатный аудит, консультации по юридическим, бизнес-техническим вопросам.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.

Развитие стартапов в сфере ИИ и блокчейн

Цель инициативы – поддержать развитие технологической экосистемы Украины и способствовать созданию эффективного законодательства для инновационных решений.

"Sandbox — это win-win проект для государства и стартап-экосистемы. Стартапы могут бесплатно прокачать и усовершенствовать свои инновационные продукты под сопровождением топовых экспертов отрасли, а государство — не пропустить инновационные решения, в частности для государственного сектора", — сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, развитию образования.

Участниками Sandbox могут стать украинские компании, которые создают продукт с технологией ИИ и блокчейн для сфер государственного управления, медицины, агросектора, образования и обороны, цифровой экономики и общей инфраструктуры, например транспорта, энергетики и т.д.

Какую поддержку оказывает Sandbox:

Юридическая помощь – специалисты оценят соответствие продукта национальному и международному законодательству в области инноваций. Особое внимание уделяется защите авторских прав, соблюдению требований европейского AI Act, защите персональных данных и интеллектуальной собственности.

– специалисты оценят соответствие продукта национальному и международному законодательству в области инноваций. Особое внимание уделяется защите авторских прав, соблюдению требований европейского AI Act, защите персональных данных и интеллектуальной собственности. Бизнес-консультации — стартапы получат экспертные советы по усовершенствованию бизнес-модели, финансовому планированию, а также анализу доходов и расходов.

— стартапы получат экспертные советы по усовершенствованию бизнес-модели, финансовому планированию, а также анализу доходов и расходов. Технический аудит — специалисты протестуют работу технологий ИИ и блокчейн в продуктах, предоставят рекомендации по их техническому усовершенствованию.

Аудит и консультации в Sandbox будут проводить опытные эксперты по ИИ, блокчейну, юристы и бизнес-аналитики. При необходимости будут привлекать специалистов из других отраслей и госорганов. Вся информация о тестировании остается конфиденциальной и доступна только участнику.

Проект стартует как эксперимент и продлится до октября 2026 года. Если он окажется успешным и спросом — Sandbox станет постоянным инструментом поддержки инноваций в Украине.

Для участия в проекте нужно подать заявку на сайте Украинского фонда стартапов.

Справка:

Проект Sandbox реализуется Минцифрой и Украинским фондом стартапов при поддержке проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия и финансируемого UK Dev.

Напомним, более 70% всех актов, поступающих в Министерство цифровой трансформации, автоматически анализируются с помощью ИИ-моделей. Это позволяет оперативно обрабатывать документы, находить потенциальные ошибки и усовершенствовать государственные услуги и решения.