"Київстар" провів успішне з’єднання з мережею Starlink у рамках проєкту Direct to Cell

Мобільний оператор "Київстар" досяг важливого технічного прориву в реалізації супутникового зв’язку Direct to Cell, вперше підтвердивши сумісність своєї SIM-карти зі супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX, мільярдера Ілона Маска. Це наближає запуск нового формату зв’язку в Україні, який дозволить залишатися на зв’язку без наземної інфраструктури.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Київстару".

Успішне з’єднання

Зазначається, що інтеграція SIM-карти мобільного оператора з Starlink відбулася у лабораторії в США. Українська SIM-карта була успішно розпізнана супутниковою системою. Вона правильно обробляє сигнали та може працювати синхронно.

У "Київстарі" наголошують, що технологія Direct to Cell дозволить підтримувати зв’язок зі звичайного смартфона без додаткових пристроїв. Вона не замінить звичайну наземну мережу, але доповнить інфраструктуру мобільного оператора завдяки супутникам.

Повідомляється, що послуга буде доступною для усіх абонентів "Київстар", які мають телефони та SIM-карти з підтримкою 4G технології. Така інновація є допоміжною для базових станцій і дозволить абонентам лишатися на зв’язку у разі відсутності наземного покриття, наприклад, під час повного блекауту чи у віддалених гірських та сільських місцевостях.

""Київстар" став першою компанією в Європі, яка уклала угоду зі Starlink про запуск Direct to Cell. Ми стежили за розвитком цієї технології з 2021 року. У час війни, коли зв'язок критично важливий, компанія прийняла рішення інвестувати кошти в Direct to Cell. Ми вже виділили окремий наявний в компанії спектр і адаптуємо мережу до запуску", — розповів Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямів бізнесу "Київстар".

Наступним етапом стане польове тестування послуг Direct to Cell в окремих локаціях в Україні, яке мобільний оператор планує розпочати влітку 2025 року. На початковій фазі тестування сервісу фахівці Київстар зможуть перевірити обмін текстовими повідомленнями.

Нагадаємо, що "Київстар" підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження унікальної технології супутникового зв’язку Direct to Cell ще наприкінці 2024 року.

У березні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), схвалила видачу додаткового коду мобільної мережі "707" для компанії "Київстар" для тестування супутникового зв’язку Direct to Cell.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.