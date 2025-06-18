"Київстар" отримав дозвіл на тестування супутникової технології: зв'язок зі смартфоном без додаткових пристроїв

Мобільний оператор “Київстар” отримав дозвіл від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), на проведення тестових випробувань супутникової технології компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска Direct to Cell (D2C).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Київстару".

Прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном без додаткових пристроїв

Зазначається, що український оператор електронних комунікацій першим у Європі та одним із перших у світі — поряд із США, Австралією, Японією та Новою Зеландією,розпочинає впровадження нового формату прямого супутникового зв’язку зі смартфоном.

Під час тестування будуть проведені перші дослідження роботи технології SpaceX Direct to Cell, зокрема можливість отримання текстових повідомлень на 4G-смартфони в Україні.

Завдяки Direct to Cell "Київстар" планує забезпечити зв’язок у так званих «білих плямах», тобто регіонах без традиційного наземного мобільного покриття, зокрема у важкодоступних гірських та сільських районах. Це має особливу вагу в умовах війни, коли інфраструктура може бути пошкоджена або відсутнє електроживлення.

На початковому етапі впровадження технології дозволить абонентам надсилати текстові повідомлення. 4G/LTE телефон користувачів буде напряму з'єднуватися із супутником на орбіті без потреби у додатковому обладнанні або програмному забезпеченні. Технологія працюватиме на відкритій місцевості — з прямою видимістю неба.

Повідомляється, що розпочнуться перші бета-тестування послуги вже влітку 2025 року в окремих регіонах України. Ширший доступ у тестовому режимі для абонентів очікується в четвертому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, що "Київстар" підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження унікальної технології супутникового зв’язку Direct to Cell ще наприкінці 2024 року.

У березні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), схвалила видачу додаткового коду мобільної мережі "707" для компанії "Київстар" для тестування супутникового зв’язку Direct to Cell.

Перша реєстрація SIM-картки "Київстар" в супутниковій мережі відбулась успішно в США, в лабораторії Starlink. Це дозволило перевірити сумісність мереж і підтвердити технічну готовність до пілотних випробувань в Україні.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.