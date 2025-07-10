Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink

Украина станет первой европейской страной, предложившей мобильные услуги Starlink. Оператор "Киевстар" планирует запуск сообщений до конца 2025 года, а интернета и голосовой связи — до середины 2026-го.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор «Киевстар» Александр Комаров в комментарии Reuters.

По его словам, сейчас продолжаются полевые испытания в рамках соглашения с компанией SpaceX Илона Маска, которая позволит запустить прямые спутниковые услуги связи. Речь идет о технологии, позволяющей смартфонам напрямую соединяться со спутниками, функционирующими как сотовые башни.

На первом этапе, который планируется реализовать до конца 2025 года, пользователи смогут обмениваться сообщениями через такие платформы как WhatsApp и Signal. Полноценный мобильный интернет и голосовая связь планируют запустить во втором квартале 2026 года.

Комаров также отметил, что телеком-инфраструктура Украины стала намного более устойчивой: при отключениях электроэнергии операторы способны поддерживать связь до 10 часов в условиях полного блекаута.

Прямая спутниковая связь со смартфоном без дополнительных устройств

"Киевстар" подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell еще в конце 2024 года.

Благодаря Direct to Cell "Киевстар" планирует обеспечить связь в так называемых «белых пятнах», то есть в регионах без традиционного наземного мобильного покрытия, в том числе в труднодоступных горных и сельских районах. Это имеет особый вес в условиях войны, когда инфраструктура может быть повреждена или отсутствует электропитание.

В марте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), одобрила выдачу дополнительного кода мобильной сети "707" для компании "Киевстар" для тестирования спутниковой связи Direct to Cell.

Первая регистрация SIM-карты "Киевстар" в спутниковой сети прошла успешно в США, в лаборатории Starlink. Это позволило проверить совместимость сетей и подтвердить техническую готовность к пилотным испытаниям в Украине.