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Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink

смартфон
Украина станет первой европейской страной, предложившей мобильные услуги Starlink.

Украина станет первой европейской страной, предложившей мобильные услуги Starlink. Оператор "Киевстар" планирует запуск сообщений до конца 2025 года, а интернета и голосовой связи — до середины 2026-го.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор «Киевстар» Александр Комаров в комментарии Reuters.

По его словам, сейчас продолжаются полевые испытания в рамках соглашения с компанией SpaceX Илона Маска, которая позволит запустить прямые спутниковые услуги связи. Речь идет о технологии, позволяющей смартфонам напрямую соединяться со спутниками, функционирующими как сотовые башни.

На первом этапе, который планируется реализовать до конца 2025 года, пользователи смогут обмениваться сообщениями через такие платформы как WhatsApp и Signal. Полноценный мобильный интернет и голосовая связь планируют запустить во втором квартале 2026 года.

Комаров также отметил, что телеком-инфраструктура Украины стала намного более устойчивой: при отключениях электроэнергии операторы способны поддерживать связь до 10 часов в условиях полного блекаута.

Прямая спутниковая связь со смартфоном без дополнительных устройств

"Киевстар" подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell еще в конце 2024 года.

Благодаря Direct to Cell "Киевстар" планирует обеспечить связь в так называемых «белых пятнах», то есть в регионах без традиционного наземного мобильного покрытия, в том числе в труднодоступных горных и сельских районах. Это имеет особый вес в условиях войны, когда инфраструктура может быть повреждена или отсутствует электропитание.

В марте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), одобрила выдачу дополнительного кода   мобильной сети "707"   для компании "Киевстар" для тестирования спутниковой связи Direct to Cell.

Первая   регистрация SIM-карты "Киевстар" в спутниковой сети прошла успешно в США, в лаборатории Starlink. Это позволило проверить совместимость сетей и подтвердить техническую готовность к пилотным испытаниям в Украине.

Автор:
Светлана Манько