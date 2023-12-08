ЕС будет оказывать Украине помощь, даже если Венгрия наложит вето

Европейский Союз найдет способы оказать больше финансовой поддержки Киеву, даже если Венгрия наложит вето и на это, и на переговоры о членстве Украины на саммите на следующей неделе.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление чиновника из ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать предоставление Киеву 50 миллиардов евро бюджетной поддержки до 2027 года и старт переговоров о членстве – ключевой стратегической цели для Украины в ее борьбе с вторжением России.

Невыполнение этих двух предложений станет тяжелым ударом для Украины, сильно возлагающей на экономическую помощь Западу.

"Мы знаем, насколько это важно. Европейские лидеры - ответственные люди - по крайней мере 26. Они будут придерживаться своих обязательств", - сказал чиновник, участвующий в подготовке саммита.

Reuters пишет, что если Орбан наложит вето на 50 миллиардов евро для Украины, то блок мог бы выделить меньшую сумму, чтобы покрыть более короткий период, или другие 26 стран ЕС могли бы расширить свои собственные взносы Киеву на двусторонней основе.

Отмечается, что ЕС мог бы найти компромисс с Венгрией, но многие члены блока выразили разочарование из-за позиции националистического правительства страны.

"Вообще... венгерские хулиганы являются проблемой, когда речь идет о нашей политике по агрессии России против Украины", — сказал дипломат на условиях анонимности.

Членство Украины в ЕС под угрозой

Что касается членства Украины в ЕС, то Орбан сначала жаловался на отношение Украины к венгерскому меньшинству, но позже заявил, что Украина слишком коррумпирована и не готова присоединиться к ЕС.

При этом, как пишет издание, уровень коррупции в Венгрии несколько ниже, чем в Украине и Венгрия считается наиболее коррумпированной страной в ЕС.

Беспокойство по поводу коррупции и многолетняя ожесточенная вражда между Орбаном и ЕС из-за нарушения демократических прав в Венгрии привели к тому, что исполнительная власть блока заморозила для Будапешта многомиллионную помощь.

Если Орбан все же заблокирует начало переговоров о членстве с Украиной, соответствующие предложения по продвижению заявок Грузии и Боснии на вступление в ЕС, скорее всего, провалятся, говорят дипломаты.

Поэтому блок сейчас стремится заручиться поддержкой Орбана и, как следствие, принял решение о разблокировании доступа до 10 миллиардов евро для Будапешта, которые были заморожены именно из-за коррупционных скандалов.

Орбан также заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии. Поэтому он предложил Евросоюзу отложить вопрос о членстве Украины на 5-10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.

Поэтому он предложил даже не выносить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку саммита в декабре и угрожает сорвать встречу лидеров Европейского Союза, на которой планируют обсудить дальнейшую финансовую помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Источник фото: ua.depositphotos.com