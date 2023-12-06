Парламент Венгрии рассмотрит резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Правящая партия Венгрии "Фидес" предлагает парламенту принять резолюцию, призывающую правительство не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

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Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, такой шаг происходит в тот момент, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усиливает давление на Брюссель в преддверии решающего саммита ЕС на следующей неделе.

Его правящая партия заявила, что начало переговоров о вступлении с Украиной должно основываться на консенсусе между государствами-членами, но "на сегодняшний день для этого нет условий".

Орбан предлагает отложить вопрос вступления Украины в ЕС на 5-10 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии. Поэтому он предложил Евросоюзу отложить вопрос о членстве Украины на 5-10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.

Также одиозный политик предложил даже не выносить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку саммита в декабре и угрожает сорвать встречу лидеров Европейского Союза, на которой планируют обсудить дальнейшую финансовую помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Недавно Орбан заявил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому не готова.

По словам венгерского премьера, "Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

Орбан заявил о "трудных вопросах", на которые следует ответить, прежде чем начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Орбан также возмущен тем, что Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, почти прекратили финансирование из-за тупиковой ситуации в Конгрессе.

Также Венгрия блокирует 12 пакет санкций против России за ведение войны, предусматривающий ограничение против еще более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.