Орбана переобрали головою керівної партії Угорщини

У суботу, 18 листопада, одіозного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переобрали лідером провладної партії "Фідес".

Про це повідомляє Nepszava.

Зазначається, що результати голосування не стали несподіванокою.

Орбан був переобраний 1190 голосами делегатів на з’їзді партії "Фідес". Інші кандидати не набрали необхідну кількість голосів, тому прем'єр-міністр виграв голосування без жодної конкуренції.

"Угорці мають свою власну європейську контрмодель: це означає нульову міграцію, економіку, засновану на праці, повну зайнятість, міцні сім’ї, низькі податки та розумний зелений перехід", – заявив Орбан під час з'їзду партії в Будапешті.

Під час обрання віцекерівників керівної партії Угорщини делегати проголосували за чотирьох чинних заступників Орбана.

Орбан очолював партію упродовж 1993-2000 роки та безперервно з 2003 року. З 2010 року він є незмінним прем'єр-міністром Угорщини.

Одіозні заяви Орбана

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію та часто робить заяви для дискредитації України.

Нещодавно Орбан, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

За словами угорського прем’єра, "Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

Орбан заявив про "важкі питання", на які слід відповісти перш ніж розпочати перемовини про вступ України до Євросоюзу.Одіозного угорського політика непокоїть питання, як розпочати перемовини про вступ до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, скільки її населення, тому що люди тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безглуздо", - заявив Орбан.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Раніше одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговими скандальними заявами щодо шляхів припинення війни РФ проти України та запропонував Заходу укласти угоду із країною-агресором РФ щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО. Тоді МЗС України висміяло чергові скандальні заяви угорського політика та заявило, що вже почало хвилюватися, що той давно не закликав узаконити агресію РФ.

Крім того, єдиним лідером ЄС, який брав участь у третьому саміті "Один пояс, один шлях" 17-18 жовтня у Китаї, став угорський одіозний премєр-міністр Віктор Орбан, який склав компанію російському диктатору Володимиру Путіну і міністру афганського руху "Талібан".