Данілов підтвердив, що Україна готова йти на компроміси з Угорщиною, щоб стати членом ЄС

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна відкрита для компромісів з метою досягнення стратегічної мети - вступу до Європейського Союзу.

Про це він розповів в у ефірі "Українського Радіо".

Дану заяву Данілов зробив коментуючи слова Віктора Орбана про блокування початку переговорів про вступ України до ЄС доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови та освіти.

"Що стосується заяви Орбана, то ви чули заяву нашого віцепрем’єр-міністра Стефанішиної, яка безпосередньо переймається цим питанням. Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягнути великої мети і бути членами ЄС", - сказав він.

За його словами, нічого складного в угорських вимогах немає і виконати їх буде не важко, оскільки відповідні нормативно-правові акти вже підготовлені. На його думку, відповідні документи обов’язково будуть прийняті для того, щоб Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах.

Данілов впевнений, що швидке виконання критеріїв ЄС забезпечить позитивний результат у питанні вступу.

"Якщо ми будемо готові в короткий проміжок часу, думаю, за ЄС не забариться взяти нас в члени. Нам треба відповідати всім критеріям і розуміти, що докорінна трансформація радянської України, в якій ми продовжуємо сьогодні ще жити, має відбутися", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, у 2017 році в Україні набув чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначив, що мовою освітнього процесу у навчальних закладах є лише державна мова. Будапешт розкритикував цей документ і на тлі цього, серед іншого, кілька років блокував засідання комітету Україна – НАТО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вже підписав зміни до закону "Про національні меншини (спільноти) України". У проєкті було вказано, зокрема, що в населених пунктах, де більшість населення становлять нацменшини, внутрішня та зовнішня реклама, а також реклама в місцевих аудіовізуальних медіа може дублюватися мовою спільноти.