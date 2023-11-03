Критерій для євроінтеграції. Зеленський підписав зміни до закону про нацменшини

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про національні меншини (спільноти) України". Про це він заявив під час вечірнього звернення 3 листопада.

"Підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії", – висловився очільник держави.

Захист нацменшин: чому змінили закон?

Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини в грудні 2022 року. Цей документ є однією з вимог для початку перемовин про вступ України до Європейського Союзу.

Однак Венеційська комісія рекомендувала переглянути або уточнити низку положень закону. Зокрема, українським законодавцям порадили прибрати зобов'язання щодо перекладу інформації про публічні заходи українською мовою або, принаймні, переглянути його на основі принципу пропорційності.

Також комісія виступила за перегляд зобов'язань, пов'язаних із виданням книг мовами нацменшин й книгарнями, та за забезпечення більшої правової визначеності щодо можливості перекладу офіційних написів і загальної інформації мовою меншини.

Зміни до закону про нацменшини: деталі

Щоб виконати рекомендації "венеційки", у вересні поточного року Рада підтримала законопроєкт №9610, який вносить зміни до закону про нацменшини.

Серед іншого документом передбачили:

видачу безкоштовних підручників школярам, які належать до нацменшин;

дозвіл використання мов нацменшин у рекламі та під час надання допомоги;

розробку методології використання мов нацменшин у певних регіонах;

уточнення порядку визначення населених пунктів, у яких більшість жителів – це нацменшини.

У проєкті було вказано, зокрема, що в населених пунктах, де більшість населення становлять нацменшини, внутрішня та зовнішня реклама, а також реклама в місцевих аудіовізуальних медіа може дублюватися мовою спільноти. Однак шрифт у тексті дублювання не повинен бути більшим, ніж у тексті державною мовою.

Що стосується надання допомоги, то зміни передбачають, що на прохання особи з числа нацменшин може бути використана відповідна мова для надання екстреної допомоги, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку, допомоги та захисту, в разі якщо така особа постраждала від домашнього насилля. При цьому мова має бути зрозумілою для сторін.

Чи стосується закон російської мови?

Положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, яка спрямована на захист відповідних мов і яку Верховна Рада ратифікувала в 2003 році, застосовуються до мов таких нацменшин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської.

Водночас чинний закон про нацменшини містить "запобіжник" для російської мови. В документі прописано, що під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення обмежуються в низці прав представники меншин, "які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана в Україні та/або міжнародними організаціями державою-терористом (державою-агресором), яка вчиняє акти агресії проти України".