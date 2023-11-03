Де в Україні фіксують найбільшу кількість порушень мовного закону

Кількість звернень щодо порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рік до року росте. За 9 місяців 2023 року зареєстровано понад 3 тисячі таких звернень. Найчастіше на порушення жаліються кияни, а найменше зауважень — на заході країни.

Про це повідомляє "Опендатабот"

3015 звернень за неповний 2023 рік

Зазначається, що з січня по жовтень 2023 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень від громадян щодо порушень мовного закону. Це на 4% більше порівняно з відповідним періодом 2021 року: тоді було зафіксовано 2895 звернень.

"Загалом, цьогоріч середня кількість звернень на місяць — 335. Для порівняння, у 2021 році ця цифра складала 297", - зауважують в "Опендатабот".

Скаржаться на відсутність української версії сайту

За даними аналітиків, 28% від загальної кількості звернень стосується порушень мовного закону у програмному забезпеченні та на сайтах, переважно, скаржились на відсутність української версії сайту.

"Протягом останніх трьох років саме ця категорія є антилідером. На другому місці — скарги на обслуговування споживачів. За неповний 2023 було зареєстровано 519 таких звернень (16,5%)", - підкреслили в "Опендатабот".

Також з 2021 по 2023 роки зросла частка звернень громадян щодо порушень мовного закону у сфері реклами: з 11% до 15%. Ще 190 звернень (6%) стосуються інформації про товари та послуги.

"За останні три роки помітно зріс відсоток звернень щодо порушень у сфері освіти та науки — більш ніж удвічі, з 4% у 2021 році до 9% цьогоріч. А відсоток звернень у сфері охорони здоров’я збільшилась майже утричі: з 1,6% у 2021 році до 4,3% у 2023 році", - повідомляють аналітики.

На столицю припадає більш ніж третина від усіх звернень

Як зауважують в "Опендатабот" три роки поспіль за кількістю звернень щодо порушень мовного закону в Україні лідирує Київ. Саме на столицю припадає більш ніж третина — 36% — від усіх звернень.

Загалом левова частка усіх звернень (77%) надходить з п’яти регіонів: Київ, Харківська, Одеська, Дніпропетровська та Київська області.

Натомість за останні три роки найменша кількість звернень зареєстрована в Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, 45% мешканців України вважають, що в Україні дискримінують людей за ознакою мови.

Зауважимо, згідно нещодавно презентованого дослідження "Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах", станом на жовтень 2023 року більш як половина веб-представництв ЗМІ на національному рівні і дві третини на регіональному не мають російськомовної версії сайту.