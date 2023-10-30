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Більше половини українських ЗМІ не мають російськомовної версії сайту - дослідження
Станом на жовтень 2023 року більш як половина веб-представництв ЗМІ на національному рівні і дві третини на регіональному не мають російськомовної версії сайту.
Про це повідомив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов під час презентації дослідження "Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах", що відбулась в медіацентрі "Укрінформу".
Згідно з результатами дослідження, серед 309 загальнонаціональних ЗМІ (55%) і 927 (68%) регіональних ЗМІ, які були об'єктом аналізу, була присутня україномовна версія сайту, проте вони не мали російськомовної версії. В той же час 205 загальнонаціональних ЗМІ (36%) і 258 (19%) регіональних ЗМІ мали версії сайту обома мовами. Зазначається, що двомовні версії сайту були характерні для сайтів класичних великих медіа.
Стуканов також підкреслив, що 11% досліджених ресурсів не мали повноцінної україномовної версії або взагалі не надавали такої можливості користувачам. Це стосується 33 загальнонаціональних та 61 регіональних медіа.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За результатами дослідження виявлено, що понад 80% ЗМІ як на національному (81%), так і на регіональному (85%) рівнях, відповідають закону, надаючи україномовну версію свого веб-представництва за замовчуванням.
За словами Стуканова, що близько 15% медіа надавали можливість користувачам вибирати російську версію сайту, містити опитування щодо бажаної мови або надавали змішані сторінки, які неможливо однозначно віднести до української чи російської мови.
В розрізі регіонів, ситуація також суттєво відрізняється. Найбільше україномовних ЗМІ знаходиться на заході України і майже в усіх виданнях українська мова стоїть за замовчуванням. В регіональних медіа які працюють для Донецької, Луганської, Одеської та Дніпропетровської аудиторії ситуація значно інша.
Частка порушень мовного закону тут коливається у межах 15-20% випадках. Тобто, україномовна версія сайту або відсутня взагалі, або за замовчування відкривається російськомовна.
Зазначаєтья, що дослідження проводилося шляхом ручного кодування, шляхом перегляду веб-представництв. У дослідженні використовувалася вибірка українських загальнонаціональних та регіональних онлайн-медіа, яка включала 1924 портали, з яких 566 були національними, а 1358 – регіональними.
Нагадаємо, з 16 липня 2022 року почали діяти нові норми "мовного" закону згідно яких сайти та програмне забезпечення на приладах повинні мати українську версію й українськомовний інтерфейс.
Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.