Більше половини українських ЗМІ не мають російськомовної версії сайту - дослідження

Станом на жовтень 2023 року більш як половина веб-представництв ЗМІ на національному рівні і дві третини на регіональному не мають російськомовної версії сайту.

Про це повідомив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов під час презентації дослідження "Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах", що відбулась в медіацентрі "Укрінформу".

Згідно з результатами дослідження, серед 309 загальнонаціональних ЗМІ (55%) і 927 (68%) регіональних ЗМІ, які були об'єктом аналізу, була присутня україномовна версія сайту, проте вони не мали російськомовної версії. В той же час 205 загальнонаціональних ЗМІ (36%) і 258 (19%) регіональних ЗМІ мали версії сайту обома мовами. Зазначається, що двомовні версії сайту були характерні для сайтів класичних великих медіа.

Скріншот з презентації

Стуканов також підкреслив, що 11% досліджених ресурсів не мали повноцінної україномовної версії або взагалі не надавали такої можливості користувачам. Це стосується 33 загальнонаціональних та 61 регіональних медіа.

Скріншот з презентації

За результатами дослідження виявлено, що понад 80% ЗМІ як на національному (81%), так і на регіональному (85%) рівнях, відповідають закону, надаючи україномовну версію свого веб-представництва за замовчуванням.

Скріншот з презентації

За словами Стуканова, що близько 15% медіа надавали можливість користувачам вибирати російську версію сайту, містити опитування щодо бажаної мови або надавали змішані сторінки, які неможливо однозначно віднести до української чи російської мови.

В розрізі регіонів, ситуація також суттєво відрізняється. Найбільше україномовних ЗМІ знаходиться на заході України і майже в усіх виданнях українська мова стоїть за замовчуванням. В регіональних медіа які працюють для Донецької, Луганської, Одеської та Дніпропетровської аудиторії ситуація значно інша.

Частка порушень мовного закону тут коливається у межах 15-20% випадках. Тобто, україномовна версія сайту або відсутня взагалі, або за замовчування відкривається російськомовна.

Скріншот з презентації

Зазначаєтья, що дослідження проводилося шляхом ручного кодування, шляхом перегляду веб-представництв. У дослідженні використовувалася вибірка українських загальнонаціональних та регіональних онлайн-медіа, яка включала 1924 портали, з яких 566 були національними, а 1358 – регіональними.

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року почали діяти нові норми "мовного" закону згідно яких сайти та програмне забезпечення на приладах повинні мати українську версію й українськомовний інтерфейс.

Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.